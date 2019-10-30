ИА "Ореанда-Новости" Государственное унитарное предприятие «Севтелеком» сменил своего руководителя. Компанию мобильной связи в городе Севастополь возглавил Андрей Литвинов.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы правительства города Севастополь, новый руководитель Андрей Литвинов до нового назначения работал свыше пятнадцати лет в международных телекоммуникационных компаниях как на территории Российской Федерации, так и в странах Содружества Независимых Государств. Сферами его деятельности были IT-менеджмент, стратегическое планирование и управление проектами. Стоит также отметить, что он занимал руководящие посты в компаниях по предоставлению услуг мобильной связи, которых относят к так называемой «большой тройке» мобильных операторов. К ним принадлежит ООО «Т2 Мобайл» (или Tele2) и компания «Мегафон». В настоящее время Андрей Литвинов продолжит работу над улучшением качества оказания цифровых услуг населению, а также займётся реализацией проекта «Умный город». Развитие мобильной сети идёт в настоящее время в Севастополе согласно утверждённой инвестиционной программе. По словам самого Литвинова, его опыт на предыдущих должностях в целом положительно скажется на деятельности ГУП «Севтелеком».

Напомним, что предшественником Андрея Литвинова на этом посту был Ростислав Громов. В октябре в ряде местных СМИ была опубликована информация о том, что на государственном предприятии начались обыски и проверка документации.



