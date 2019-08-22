ИА «Ореанда-Новости» Четвертый канал британского телевидения начинает съёмки трёхсерийного документального фильма о президенте России под названием «Путин: история русского шпиона».

«Чтобы понимать то, что происходит сейчас в мире, необходимо понимать Владимира Путина. Путин показал, что способен оставаться одним из самых значимых политиков XXI века. В нашем фильме мы попробуем разобраться в том, как бывший шпион преобразил политику и как это повлияло на мир», – сказал исполнительный продюсер фильма Джеймс Роган.

В картине будет рассказано как о молодости будущего президента и его работе в Комитете государственной безопасности СССР, так и о его политической карьере. Создатели фильма собираются отразить то, как личный опыт Путина, в особенности его работа в спецслужбе, влиял и продолжает влиять на политический курс главы России. В анонсе фильма Путин представлен как политик, который поставил перед собой цель «снова сделать Россию великой», который успел поработать с четырьмя президентами США и четырьмя премьер-министрами Великобритании, и который, «возможно, является самым влиятельным лидером своего времени».

Дата выхода фильма на экраны пока не указывается.