Теперь Вьетнам будет поставлять собственные смартфоны российскому потребителю.

Крупнейшие интернет-магазины, представленные в отечественном секторе всемирной паутины, анонсировали вьетнамские новинки. В этих магазинах появились соответствующие товарные позиции. Среди российских покупателей самыми востребованными стали четыре модели смартфонов марки Vsmart. Среди них Vsmart Live, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ и Vsmart Bee. Все модели отличаются между собой по стоимости и внутренней начинке.

Российские потребители были более всего заинтересованы моделью Vsmart Bee. Данный смартфон вьетнамского производства отличается довольно низкой стоимостью. Чтобы стать обладателем этой модели, необходимо выложить чуть менее пяти тысяч рублей. Что касается технических характеристик представленной модели, то Vsmart Bee имеет два вида камеры: фронтальная и основная. Фронтальная камера имеет разрешение в восемь мегапикселей, основная – в пять мегапикселей. Объём оперативной памяти устройства составляет один гигабайт, объём физической памяти вьетнамские производители наполнили шестнадцатью гигабайтами.

Стоит также отметить, что бренд Vsmart принадлежит вьетнамской группе компаний Vingroup. Продажи вьетнамских моделей смартфонов уже стартовали, для российского покупателя доступны четыре варианта мобильного устройства этого бренда.