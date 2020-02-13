13.02.2020, 08:45
Выпущено приложение, которое определяет больны ли вы коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости».Китай объявил о запуске нового приложения, оно должно помочь в борьбе с коронавирусом. Программа показывает, вступали ли вы в близкий контакт с теми, кто заражен.
Для запуска приложения необходимо подключить аккаунт в WeChat, QQ или Alipay, ввести паспортные данные. После чего программа начнёт отслеживать ваше передвижение, а затем проверять не пересекались ли вы с зараженными людьми. Если же контакт с носителем коронавируса произошёл, например, вы сидели рядом в автобусе, стояли в очереди в аптеке или просто проживаете по соседству, система оповестит вас об этом и порекомендует остаться дома. Вам также будет предложено связаться с медицинским учреждением.
Baidu Map добавили к своему приложению похожую функцию. В режиме реального времени вы можете посмотреть на карте местонахождение всех людей, которые официально зарегистрированы как зараженные коронавирусом.
Для запуска приложения необходимо подключить аккаунт в WeChat, QQ или Alipay, ввести паспортные данные. После чего программа начнёт отслеживать ваше передвижение, а затем проверять не пересекались ли вы с зараженными людьми. Если же контакт с носителем коронавируса произошёл, например, вы сидели рядом в автобусе, стояли в очереди в аптеке или просто проживаете по соседству, система оповестит вас об этом и порекомендует остаться дома. Вам также будет предложено связаться с медицинским учреждением.
Baidu Map добавили к своему приложению похожую функцию. В режиме реального времени вы можете посмотреть на карте местонахождение всех людей, которые официально зарегистрированы как зараженные коронавирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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