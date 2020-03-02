02.03.2020, 16:38
13 марта в концертном зале Санкт-Петербургской консерватории пройдет концерт "Вечера фортепианного ансамбля"
ИА «Ореанда-Новости». Концерт, входящий в цикл "Вечера фортепианного ансамбля в Консерватории", пройдёт 13 марта в 19:00 в концертном зале Санкт-Петербургской консерватории, в аудитории № 342, расположенной в Санкт-Петербурге по адресу улица Глинки, дом 2.
Героем второй встречи цикла станет великий русский пианист и композитор Сергей РАХМАНИНОВ (1873 – 1943), творчество которого расширило и обогатило репертуар для фортепианного ансамбля. Прозвучат пьесы для фортепиано в четыре и шесть рук, а также сюиты для двух фортепиано.
Сочинения Рахманинова исполнят фортепианные дуэты: Наталья Карасёва - профессор Игорь Тайманов, доцент Татьяна Борисова - доцент Ирина Портная, профессор Ирина Васильева - Ольга Ермакова.
Героем второй встречи цикла станет великий русский пианист и композитор Сергей РАХМАНИНОВ (1873 – 1943), творчество которого расширило и обогатило репертуар для фортепианного ансамбля. Прозвучат пьесы для фортепиано в четыре и шесть рук, а также сюиты для двух фортепиано.
Сочинения Рахманинова исполнят фортепианные дуэты: Наталья Карасёва - профессор Игорь Тайманов, доцент Татьяна Борисова - доцент Ирина Портная, профессор Ирина Васильева - Ольга Ермакова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии