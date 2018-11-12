ИА «Ореанда-Новости».17 – 30 ноября будет проходить XIX Московский Международный фестиваль «ПОСВЯЩЕНИЕ ОЛЕГУ КАГАНУ». Место проведения: малый зал Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Московская консерватория вновь вспоминает своего прославленного выпускника – скрипача Олега Кагана. Короткая жизнь Олега Кагана, всего 43 года, вместила и победы на престижных международных конкурсах, и успех у публики, и признание коллег, и преклонение замечательных композиторов-современников, посвятивших ему свои сочинения – среди них Шнитке, Губайдулина, Мансурян, Денисов. Почти двадцать лет, до самой смерти Кагана, существовал непревзойдённый ансамбль со Святославом Рихтером, оставивший нам бесценные записи Моцарта, Бетховена, Чайковского, Хиндемита, Франка, Шостаковича, Берга. Сохранили пластинки и выдающееся исполнение Олегом Каганом четырёх концертов Моцарта с оркестром под управлением Давида Ойстраха.

Олег Каган обладал естественным артистизмом и непоказным обаянием. Он был скромен и несуетлив, не публичен, тонок, что проявлялось и в жизни, и в искусстве: он никогда не выпячивал свою феноменальную природную скрипичность, не заботился о «солировании», будучи способным, как говорил про него Альфред Шнитке, легко отрешиться от себя во имя общей задачи. Все, кто с ним общался, называли его необычайно светлым человеком. Он был всегда честен, тактичен, прост, он с естественной щедростью поддерживал и реальным делом, и добрым словом, и светом, который излучал.

Все понимали, что этот, как о нём писали, «Моцарт на современной сцене», достоин гораздо более громкой славы и, что намного важнее, «зелёной улицы» в творчестве. Юрий Башмет сказал, что причина недооценки Олега при жизни заключалась не только в том, что он никогда не боролся за себя и никогда не занимался самоутверждением: «Он настолько высок во всём, что для того, чтобы его поняли по-настоящему, должно пройти время. Если всё будет хорошо на земном шаре, может быть, в XXI веке Олег станет идеалом».

Имя Олега Кагана по-прежнему объединяет музыкантов: на протяжении многих лет в залах Московской консерватории проходит фестиваль, приуроченный ко дню рождения выдающегося скрипача. Сегодня его друзья и бывшие партнёры по сцене представляют собой цвет мировой музыкальной элиты. Но даже те из них, кто живёт не в России, оставляют свои дела и собираются в Москве по приглашению вдовы скрипача – выдающейся виолончелистки и художественного руководителя фестиваля Наталии Гутман.

Расписание концертов

XIX Московского Международного фестиваля

«ПОСВЯЩЕНИЕ ОЛЕГУ КАГАНУ»

17 – 30 ноября, 2018





17 Суббота 19.00 МАЛЫЙ ЗАЛ Юрий БОГДАНОВ (фортепиано) Святослав МОРОЗ (скрипка) Государственный квартет имени Бородина В программе: I отделение Бах – Хроматическая фантазия и фуга ре минор, BWV 903 Григ – «Из времен Хольберга» сюита в старинном стиле соль мажор, соч. 40 Прелюдия, Сарабанда, Гавот, Ария, Ригодон Григ – Соната для скрипки и фортепиано № 3 до минор, соч. 45 Allegro molto ed appassionato Allegretto espressivo alla Romanza - Allegro molto - Tempo I Allegro animato II отделение Чайковский Струнный квартет № 1 ре мажор Moderato e semplice Andante cantabile Scherzo & Trio. Allegro non tanto e con fuoco Finale. Allegro giusto 21 Среда 19.00 БОЛЬШОЙ ЗАЛ Памяти Олега Кагана Концертный симфонический оркестр Московской консерватории Дирижер – Анатолий ЛЕВИН Святослав МОРОЗ (скрипка) Александр БУЗЛОВ (виолончель) В программе: И. Брамс (К 185-летию со дня рождения) Концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор, соч. 102 Квартет для фортепиано, скрипки, альта и виолончели соль минор, соч. 25 (оркестровка А. Шёнберга) 24 Суббота 19.00 МАЛЫЙ ЗАЛ Ольга ДЬЯЧКОВСКАЯ (сопрано) Партия фортепиано – Дмитрий ВИННИК Святослав МОРОЗ (скрипка) Рустам КОМАЧКОВ (виолончель) В программе: I отделение Чайковский – романс «За окном в тени мелькает» – романс «Забыть так скоро» – романс «То было раннею весною» – романс «День ли царит» Рахманинов – романс «Полюбила я на печаль свою» – романс «Весенние воды» – романс «О, не грусти по мне» Глинка – романс «Жаворонок» – романс «Как сладко с тобою мне быть» – романс «Венецианская ночь» II отделение Чайковский – Фортепианное трио ля минор «Памяти великого художника», соч. 50 Pezzo elegiac Tema con variazioni Variazione finale e coda 30 Пятница 19.00 МАЛЫЙ ЗАЛ Винченцо БАЛЬЦАНИ (фортепиано) Ольга ПОПОПА (фортепиано) Камерный оркестр Московской консерватории Дирижер – Феликс КОРОБОВ Артем КРУТЬКО (контратенор) Мария КАГАН (скрипка) Рустам КОМАЧКОВ (виолончель) В программе: I отделение Скарлатти – Соната ля мажор, Allegro, К 62 – Соната соль мажор, Allegro, К 455 Бетховен – Соната для фортепиано №14 до-диез минор, соч. 27 №2 «Лунная» Adagio sostenuto Allegretto Presto agitato Россини – Три произведения из альбома «Грехи старости»: *Ласка для моей жены *Итальянская невинность и французская наивность *Маленький каприс (в стиле Оффенбаха) Лист – Полонез ми мажор II отделение Моцарт – Концерт для фортепиано с оркестром №21 до мажор Allegro maestoso Andante Allegro vivace assai Глюк – Ария Орфея из оперы «Орфей и Эвридика» – «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» Вивальди – Концерт для скрипки, виолончели и струнного оркестра си-бемоль мажор Гендель – Ария Юлия Цезаря из опера «Юлий Цезарь в Египте» – Ария Альмирены из оперы «Ринальдо»



