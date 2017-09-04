26 октября в Яани Кирик состоится концерт из цикла "Романтический рояль"
04.09.2017, 16:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 октября в концертном зале Яани Кирик состоится концерт из цикла "Романтический рояль". С программой "Мимолётности" из произведений Бетховена, Брамса и Прокофьева выступит известный эстонский пианист Максим Щура.
Свою программу Максим Щура открывает исполнением чувственных и наполненных фантазией "Мимолётностей" и пьес из балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, а во втором отделении погружает слушателей в драматический и глубокий мир немецкой музыки.
Ля мажорная соната Бетховена (№28) была написана в 1815—1816 годах и открывает собой группу так называемых "последних сонат" Бетховена, объединённых известным единством творческих тенденций. Соната посвящена баронессе Доротее Эртман (жене австрийского офицера) — весьма даровитой пианистке, занимавшейся под руководством Бетховена и, по свидетельству современников, прекрасно исполнявшей его сочинения.
Завершат программу Вариации на тему Генделя Иоганнеса Брамса. Написанный в 1861 году цикл из двадцати пяти вариаций и заключительной фуги основан на теме из сюиты для клавесина №1 Си-бемоль мажор Георга Фридриха Генделя. Биограф Ян Сваффорд описывал его, как "пожалуй, лучший цикл фортепианных вариаций со времён Бетховена", добавив, что "помимо мастерски раскрытых идей и заключительной роскошной фуги, которая в финале вызывает бурю аплодисментов, сочинение полностью принадлежит стилю Брамса".
Максим Щура – эстонский пианист и композитор, живущий в Лондоне, победитель VII Эстонского конкурса пианистов (2008), Стейнвей-конкурса в Гамбурге (2004) и конкурса им. Бетховена, проводимом среди музыкальных колледжей Соединённого Королевства (2013). В 2011 г. Максим Щура получил звание бакалавра искусств в Эстонской Академии музыки и театра, где обучался у профессора Ивари Илья. После этого продолжил своё образование в Лондоне, закончив в 2013 г. с отличием курс магистра Королевского Музыкального колледжа (класс профессора Гордона Фергюс-Томпсона). В настоящее время пианист учится в докторантуре Королевского колледжа. Максим Щура принимал участие в мастер-классах Дмитрия Башкирова, Стивена Хафа, Джона Лилла, Барри Дугласа, Нины Серёгиной, Веры Горностаевой, Дэниела Поллака, Тамаша Унгара и Элисо Вирсаладзе. Пианист даёт сольные концерты, играет в камерных ансамблях и выступает с симфоническими оркестрами в Эстонии, Финляндии, России, Германии, Австрии, Голландии и Великобритании.
Свою программу Максим Щура открывает исполнением чувственных и наполненных фантазией "Мимолётностей" и пьес из балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, а во втором отделении погружает слушателей в драматический и глубокий мир немецкой музыки.
Ля мажорная соната Бетховена (№28) была написана в 1815—1816 годах и открывает собой группу так называемых "последних сонат" Бетховена, объединённых известным единством творческих тенденций. Соната посвящена баронессе Доротее Эртман (жене австрийского офицера) — весьма даровитой пианистке, занимавшейся под руководством Бетховена и, по свидетельству современников, прекрасно исполнявшей его сочинения.
Завершат программу Вариации на тему Генделя Иоганнеса Брамса. Написанный в 1861 году цикл из двадцати пяти вариаций и заключительной фуги основан на теме из сюиты для клавесина №1 Си-бемоль мажор Георга Фридриха Генделя. Биограф Ян Сваффорд описывал его, как "пожалуй, лучший цикл фортепианных вариаций со времён Бетховена", добавив, что "помимо мастерски раскрытых идей и заключительной роскошной фуги, которая в финале вызывает бурю аплодисментов, сочинение полностью принадлежит стилю Брамса".
Максим Щура – эстонский пианист и композитор, живущий в Лондоне, победитель VII Эстонского конкурса пианистов (2008), Стейнвей-конкурса в Гамбурге (2004) и конкурса им. Бетховена, проводимом среди музыкальных колледжей Соединённого Королевства (2013). В 2011 г. Максим Щура получил звание бакалавра искусств в Эстонской Академии музыки и театра, где обучался у профессора Ивари Илья. После этого продолжил своё образование в Лондоне, закончив в 2013 г. с отличием курс магистра Королевского Музыкального колледжа (класс профессора Гордона Фергюс-Томпсона). В настоящее время пианист учится в докторантуре Королевского колледжа. Максим Щура принимал участие в мастер-классах Дмитрия Башкирова, Стивена Хафа, Джона Лилла, Барри Дугласа, Нины Серёгиной, Веры Горностаевой, Дэниела Поллака, Тамаша Унгара и Элисо Вирсаладзе. Пианист даёт сольные концерты, играет в камерных ансамблях и выступает с симфоническими оркестрами в Эстонии, Финляндии, России, Германии, Австрии, Голландии и Великобритании.
Источник: Яани Кирик