Чемпионат по метанию валенок пройдёт в Химках
18.02.2018, 13:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках на Масленицу проведут чемпионат по метанию валенок, также на мероприятии сожгут чучело, а все желающие смогут попробовать блины.
Для горожан работает 11 тематических площадок. Кроме того, впервые состоится чемпионат по метанию валенок. Участники получат призы. Символическое прощание с зимой и сожжение чучела Масленицы намечено на 15:30», – говорится в сообщении.
Также на всей территории центрального парка Химок пройдет ярмарка товаров народного промысла и различных сладостей, будет работать множество торговых точек. Все желающие смогут попробовать традиционные масленичные блины и приобрести сувениры. По предварительным данным, в этот день парк посетят несколько тысяч человек.
А 17 февраля масштабные народные гуляния прошли в парковой зоне «Эко-берег» в микрорайоне Левобережный и парке имени Величко в микрорайоне Сходня. Участие в различных мероприятиях приняло порядка 10 тысяч человек. Для жителей были подготовлены десятки различных конкурсов и развлечений, выступления творческих коллективов, призы и подарки. Центральным аккордом гуляний стало сожжение чучела Масленицы.
Для горожан работает 11 тематических площадок. Кроме того, впервые состоится чемпионат по метанию валенок. Участники получат призы. Символическое прощание с зимой и сожжение чучела Масленицы намечено на 15:30», – говорится в сообщении.
Также на всей территории центрального парка Химок пройдет ярмарка товаров народного промысла и различных сладостей, будет работать множество торговых точек. Все желающие смогут попробовать традиционные масленичные блины и приобрести сувениры. По предварительным данным, в этот день парк посетят несколько тысяч человек.
А 17 февраля масштабные народные гуляния прошли в парковой зоне «Эко-берег» в микрорайоне Левобережный и парке имени Величко в микрорайоне Сходня. Участие в различных мероприятиях приняло порядка 10 тысяч человек. Для жителей были подготовлены десятки различных конкурсов и развлечений, выступления творческих коллективов, призы и подарки. Центральным аккордом гуляний стало сожжение чучела Масленицы.
Источник: http://mosreg.ru