Эстонское трио исполнит произведения эпохи барокко и русских композиторов в концертном зале Яани Кирик
04.02.2018, 15:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 февраля в концертном зале Яани Кирик состоится выступление эстонского трио в необычном составе: Якоб Пеяске (фагот), аккордеонисты Микк Лангепроон и Хенри Зибо. В программе «От Баха до танго» они исполнят произведения эпохи барокко, русских композиторов, а также современную эстонскую музыку. Редкое по сочетанию инструментов трио представит петербургской публике необычные аранжировки известных сочинений мирового репертуара, например, знаменитый Чардаш Монти или Танго Пьяццоллы.
Молодые эстонские музыканты с блеском начали свою профессиональную карьеру, став заметным явлением на эстонской академической сцене. Якоб Пеяске, не смотря на юный возраст, уже завоевал ряд международных премий. Летом 2014 года был участником Молодёжного оркестр на фестивале в Вербье, а в 2015 - Молодёжного оркестра Европейского союза. Он посещал мастер-классы Даг Дженсен и Мартин Куусманн в Германии и Швейцарии, а также Якоб Пеяске выступал в качестве солиста с Таллиннским камерным оркестром и камерным оркестром Вирумаа.
Микк Лангепроон в настоящее время продолжает музыкальное образование в Академии Сибелиуса (Финляндия) в классе аккордеона профессора Матти Рантанен. Микк не раз принимал участие в конкурсе «Лучший молодой музыкант», где выиграл первый приз в 2006 году и занял второе место в 2010 году. Микк также успешно выступал в ансамбле, получив специальный приз в 2009 году с кларнетистом Анри Рэндольфом Арраком на Канадском фестивале Jaan Paku. Кроме того, Микк Лангепроон был избран лучшим инструменталистом Таллиннской музыкальной школы в 2011 году, а в сезонах 2011/12, 2012/13 и 2013/14 - как самый выдающийся студент факультета. В 2013 году он был удостоен титула Чемпионата Maxima Future в музыке, искусстве и культуре.
Аккордеонист Хенри Зибо в настоящее время – студент Эстонской академии музыки и театра по классу аккордеона. Молодой музыкант участвовал в мастер-классах с такими мастерами, как: Мика Вяйринен, Матти Рантанен, Гейр Драугсволл, Микко Луома, Клаудия Будер и Андреас Боррегард. Он сотрудничал со многими эстонскими музыкантами и композиторами: Михкелом Полом, Меелисом Виндом, Йоханом Рандвером, Марселем Йоханнесом и Катариной Марией Китсом, Мартеном Кунингасом, Мареком Садамом, Артджомом Савицким, Тауно Айнсом и маэстро Арво Пятом.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
20 февраля 2017 года
Начало в 19 часов
«ОТ БАХА ДО ТАНГО»
Инструментальное трио (Эстония)
Якоб Пеяске (фагот)
Микк Лангепроон (аккордеон) Хенри Зибо (аккордеон)
В программе:
Бах, Боэльман, Балакирев, Мусоргский, Пьяццолла, Щедрин, Монти,
Каллюсте, Саар, Миньоне, Пане, Тубин. Лангерпрон
Молодые эстонские музыканты с блеском начали свою профессиональную карьеру, став заметным явлением на эстонской академической сцене. Якоб Пеяске, не смотря на юный возраст, уже завоевал ряд международных премий. Летом 2014 года был участником Молодёжного оркестр на фестивале в Вербье, а в 2015 - Молодёжного оркестра Европейского союза. Он посещал мастер-классы Даг Дженсен и Мартин Куусманн в Германии и Швейцарии, а также Якоб Пеяске выступал в качестве солиста с Таллиннским камерным оркестром и камерным оркестром Вирумаа.
Микк Лангепроон в настоящее время продолжает музыкальное образование в Академии Сибелиуса (Финляндия) в классе аккордеона профессора Матти Рантанен. Микк не раз принимал участие в конкурсе «Лучший молодой музыкант», где выиграл первый приз в 2006 году и занял второе место в 2010 году. Микк также успешно выступал в ансамбле, получив специальный приз в 2009 году с кларнетистом Анри Рэндольфом Арраком на Канадском фестивале Jaan Paku. Кроме того, Микк Лангепроон был избран лучшим инструменталистом Таллиннской музыкальной школы в 2011 году, а в сезонах 2011/12, 2012/13 и 2013/14 - как самый выдающийся студент факультета. В 2013 году он был удостоен титула Чемпионата Maxima Future в музыке, искусстве и культуре.
Аккордеонист Хенри Зибо в настоящее время – студент Эстонской академии музыки и театра по классу аккордеона. Молодой музыкант участвовал в мастер-классах с такими мастерами, как: Мика Вяйринен, Матти Рантанен, Гейр Драугсволл, Микко Луома, Клаудия Будер и Андреас Боррегард. Он сотрудничал со многими эстонскими музыкантами и композиторами: Михкелом Полом, Меелисом Виндом, Йоханом Рандвером, Марселем Йоханнесом и Катариной Марией Китсом, Мартеном Кунингасом, Мареком Садамом, Артджомом Савицким, Тауно Айнсом и маэстро Арво Пятом.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
20 февраля 2017 года
Начало в 19 часов
«ОТ БАХА ДО ТАНГО»
Инструментальное трио (Эстония)
Якоб Пеяске (фагот)
Микк Лангепроон (аккордеон) Хенри Зибо (аккордеон)
В программе:
Бах, Боэльман, Балакирев, Мусоргский, Пьяццолла, Щедрин, Монти,
Каллюсте, Саар, Миньоне, Пане, Тубин. Лангерпрон
Источник: Ореанда