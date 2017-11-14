ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 ноября в Малом зале МГК имени П.И. Чайковского прозвучат хоровые премьеры «Московской осени».



Международный фестиваль современной музыки «Московская осень» – это ежегодный вернисаж премьер новых произведений московских композиторов и гостей фестиваля – авторов из других городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Учреждённый в 1979 году Союзом московских композиторов, фестиваль «Московская осень» стал одним из самых крупных в мире музыкальных форумов профессионального композиторского творчества наших современников – композиторов разных поколений, творческих устремлений, стилей, направлений и поисков. Программы фестиваля охватывают все жанры современного профессионального композиторского творчества — от камерно-инструментальных и электроакустических композиций до симфонических и хоровых полотен, от романсов и песен до музыки современных опер и балетов, от современной духовной музыки до джаза и мультимедийных проектов. Как яркое художественное событие, фестиваль отражает многообразную, многоликую картину постоянно меняющегося современного музыкального мира, где сталкиваются приоритеты, где строгие традиции сосуществуют с радикальными, разрушающими каноны экспериментами и новациями.

На сцену выйдет прославленный столичный коллектив – Камерный хор Московской консерватории под управлением лауреата Премии Правительства Москвы, профессора Александра Соловьёва. В концерте принимают участие – Ансамбль солистов «Студия новой музыки» (руководитель – профессор Владимир Тарнопольский), Дмитрий Онищенко (фортепиано), Евгения Кривицкая (орган) и Илья Ушуллу (бас).



МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

20 ноября, понедельник, 19.00



Абонемент №24

«КАМЕРНЫЙ ХОР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»



XXXIX Международный фестиваль современной музыки

«МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ – 2017»



Хоровые премьеры «Московской осени»



Камерный хор Московской консерватории

Дирижёр – Александр СОЛОВЬЁВ



В концерте принимают участие –

Ансамбль солистов «Студия новой музыки»



Дмитрий ОНИЩЕНКО (фортепиано)

Евгения КРИВИЦКАЯ (орган)

Илья УШУЛЛУ (бас)



В программе:

Герулевич, Евстратова, Жаров, Квинт, Кикта, Киселев, Куццов, Ларин,

Мовчан, Подгайц, Халилов, Чалаев, Чудова, Штарк, Щедрин



