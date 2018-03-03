Каякинг на Воробьёвых горах и блошиный рынок в музее - это и многое другое ждёт жителей столицы в выходные
03.03.2018, 10:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В первые выходные весны москвичей ждёт не только развлекательная, но и познавательная программа. В культурном центре «Вдохновение» можно научиться изготавливать косметику, на журфаке МГУ — узнать тонкости авиационной фотографии. Дом-музей Марины Цветаевой приглашает на концерт классической музыки, а Музей Москвы — на блошиный рынок.
День Жюля Верна в библиотеке Некрасова
Место: библиотека имени Н.А. Некрасова, Бауманская улица, дом 58/25, строение 14
Дата: 3 марта
Время: 12:00–19:30
Фестиваль «Жюль Верн: путь на время» в библиотеке Некрасова — для самых отважных. Для гостей приготовили лекции, полезные советы для путешественников, мастер-классы для детей и розыгрыши призов.
На интерактивных занятиях участникам расскажут о выживании на необитаемом острове: как правильно разводить костёр и строить шалаш, завязывать морские узлы, создавать необходимые предметы из подручных вещей. Всем желающим дадут примерить старинный водолазный костюм. Полное расписание занятий можно посмотреть на официальном сайте.
Лекция фотожурналиста Александра Джуса
Место: факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, улица Моховая, дом 9
Дата: 3 марта
Время: 13:00–15:00
В чём заключаются нюансы авиационной фотографии? Чем отличаются фотосъёмки знаменитостей? Опытом своей работы поделится известный российский фотожурналист Александр Джус. Встреча входит в цикл открытого лектория по фотожурналистике. Это новый просветительский проект журфака МГУ, в ходе которого участники обсуждают истории и актуальные проблемы современной фотожурналистики.
Вход свободный. Нужно зарегистрироваться.
Отборочный тур конкурса «Мы ищем таланты»
Место: парк «Кузьминки», Кузьминский Парк, дом 1, строение 2
Дата: 3 марта
Время: 15:00–17:00
Отборочный тур конкурса «Мы ищем таланты» посвятят Всемирному дню писателя. Как всё будет происходить? Каждый участник выходит на сцену и выбирает одну книгу со стеллажа. Ведущий называет случайную страницу, и конкурсант начинает её читать. Ведущий может задать особый стиль чтения в зависимости от тематики книги. Главное — прочитать как можно более ярко и артистично. Самым лучшим вручат дипломы и приглашения участвовать в следующем туре.
Регистрация пройдёт на месте — на центральной площадке парка «Кузьминки». Вход свободный.
«Танец как отражение души…» в музее «Садовое кольцо»
Место: музей «Садовое кольцо», проспект Мира, дом 14, строение 10
Дата: 3–4 марта
Время: 11:00–18:00
«Танец как отражение души…» — выставка чёрно-белых фотографий, это курсовой проект начинающего фотографа Никиты Бакалова. Он считает, что монохромная цветовая гамма помогает лучше передать чёткость и геометрию движений. Сейчас он учится на третьем курсе Московского государственного института культуры.
Что такое танец? Он появился из жестов, это совокупность сигналов и знаков, которые зачастую могут рассказать о человеке гораздо больше, чем слова, это отражение его мыслей и переживаний. Свой проект Никита снимал в студии воздушной акробатики и танца в Истре, в студии детского и юношеского творчества и на занятиях хореографического факультета своего вуза.
«Мама-фест» в культурном центре «Вдохновение»
Место: культурный центр «Вдохновение», Литовский бульвар, дом 7
Дата: 3–4 марта
Время: 12:00–20:00
На фестивале «Мама-фест» представят дизайнерские украшения, косметику, предметы интерьера, аксессуары и посуду. Здесь будут работать тематические зоны, маркеты, фуд-корты, лектории по здоровому питанию, психологии и тайм-менеджменту. Гости посетят мастер-классы по флористике, дизайну, скрапбукингу, вязанию, декору, изготовлению косметики, столярному делу и робототехнике.
Для любителей спорта и здорового образа жизни организуют занятия по восточным единоборствам, каратэ и оздоровительным практикам цигун. На анимационной программе «неФестиваль» покажут мультфильмы, созданные детьми. Вход свободный.
Турнир по снежному каякингу
Место: спортивный комплекс «Воробьевы горы», улица Косыгина, дом 28
Дата: 3–4 марта
Время: 18:00–21:00
Москвичей приглашают на соревнования по снежному каякингу в спорткомплекс «Воробьёвы горы». В России они пройдут в первый раз. Поучаствуют в турнире ведущие спортсмены из разных стран мира.
Состязания пройдут в двух дисциплинах — скоростном спуске и сноукроссе. Длина трассы — 140 метров. При спуске каяки разгоняются до пятидесяти километров в час.
Городской блошиный рынок во дворе Музея Москвы
Место: Музей Москвы, Зубовский бульвар, дом 2
Дата: 4 марта
Время: 11:00–18:00
Винтажные украшения, старинный фарфор, милые безделушки прошлого века — все это можно найти на блошином рынке, который устраивает Музей Москвы http://mosmuseum.ru/. Столовые приборы, металлический декор, старинный фарфор, советские значки, книги, монеты и игрушки, которые можно там приобрести, имеют свою историю.
Блошиный рынок проводится в музее с 2013 года. На этот раз его посвятили истории XX века. В программе — живая ретромузыка и уличная еда. Для детей проведут воскресное занятие по истории искусства (с 14:00 до 18:00).
«Тимур и его команда» в «Москино»
Место: кинотеатры сети «Москино»
Дата: 4 марта
Время: 12:00–13:30
В кинотеатре «Искра» сети «Москино» покажут приключенческий фильм «Тимур и его команда». Режиссёр Александр Разумный снял его в 1940 году по повести Аркадия Гайдара.
Картина рассказывает об отважном мальчике Тимуре и его друзьях. Ребята-пионеры помогали старикам и семьям красноармейцев: кому-то помогали набрать воды из колодца, кому-то найти пропавших домашних животных. Но девочка Оля, которая приезжает на дачу со своей младшей сестрой Женей, сначала принимает Тимура за хулигана.
Вход бесплатный.
Вольфганг Моцарт и Фридерик Шопен в Доме-музее Марины Цветаевой
Место: Дом-музей Марины Цветаевой, Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1
Дата: 4 марта
Время: 16:00–18:00
Это необычный концерт: музыканты соединят музыку Вольфганга Моцарта и Телониуса Монка, Фридерика Шопена и Джорджа Гершвина, Сергея Рахманинова и Билла Эванса, Александра Скрябина и Херби Хэнкока.
Цель — показать возможности фортепиано, исследовать фортепианное исполнительство в самых разных стилистических и жанровых проявлениях. На сцену Дома-музея Марины Цветаевой выйдут Даниил Дражников, Дарья Пензина, Елизавета Зиман и другие молодые исполнители. Вход свободный.
«Хранители Алтая» на ВДНХ
Место: павильон «Рабочий и колхозница», проспект Мира, дом 123б
Дата: 4 марта
Время: 18:00–22:00
В фильме «Хранители Алтая» — истории о людях, которые сохраняют природу, наследие и священные места. Для того чтобы создать эту картину, съёмочной группе понадобилось побывать в 25 экспедициях и провести многочисленные исследования. Константин Серебряков, один из авторов картины, после показа ответит на вопросы.
Этот кинопоказ — одно из мероприятий, которые завершают зимнюю образовательную программу на ВДНХ. После фильма начнется акустический концерт группы «Зиманавсегда». Участники коллектива умело сочетают актуальное звучание и поэтичные тексты на русском языке, ограничений по жанрам и стилям аранжировок у них нет. Вход бесплатный.
День Жюля Верна в библиотеке Некрасова
Место: библиотека имени Н.А. Некрасова, Бауманская улица, дом 58/25, строение 14
Дата: 3 марта
Время: 12:00–19:30
Фестиваль «Жюль Верн: путь на время» в библиотеке Некрасова — для самых отважных. Для гостей приготовили лекции, полезные советы для путешественников, мастер-классы для детей и розыгрыши призов.
На интерактивных занятиях участникам расскажут о выживании на необитаемом острове: как правильно разводить костёр и строить шалаш, завязывать морские узлы, создавать необходимые предметы из подручных вещей. Всем желающим дадут примерить старинный водолазный костюм. Полное расписание занятий можно посмотреть на официальном сайте.
Лекция фотожурналиста Александра Джуса
Место: факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, улица Моховая, дом 9
Дата: 3 марта
Время: 13:00–15:00
В чём заключаются нюансы авиационной фотографии? Чем отличаются фотосъёмки знаменитостей? Опытом своей работы поделится известный российский фотожурналист Александр Джус. Встреча входит в цикл открытого лектория по фотожурналистике. Это новый просветительский проект журфака МГУ, в ходе которого участники обсуждают истории и актуальные проблемы современной фотожурналистики.
Вход свободный. Нужно зарегистрироваться.
Отборочный тур конкурса «Мы ищем таланты»
Место: парк «Кузьминки», Кузьминский Парк, дом 1, строение 2
Дата: 3 марта
Время: 15:00–17:00
Отборочный тур конкурса «Мы ищем таланты» посвятят Всемирному дню писателя. Как всё будет происходить? Каждый участник выходит на сцену и выбирает одну книгу со стеллажа. Ведущий называет случайную страницу, и конкурсант начинает её читать. Ведущий может задать особый стиль чтения в зависимости от тематики книги. Главное — прочитать как можно более ярко и артистично. Самым лучшим вручат дипломы и приглашения участвовать в следующем туре.
Регистрация пройдёт на месте — на центральной площадке парка «Кузьминки». Вход свободный.
«Танец как отражение души…» в музее «Садовое кольцо»
Место: музей «Садовое кольцо», проспект Мира, дом 14, строение 10
Дата: 3–4 марта
Время: 11:00–18:00
«Танец как отражение души…» — выставка чёрно-белых фотографий, это курсовой проект начинающего фотографа Никиты Бакалова. Он считает, что монохромная цветовая гамма помогает лучше передать чёткость и геометрию движений. Сейчас он учится на третьем курсе Московского государственного института культуры.
Что такое танец? Он появился из жестов, это совокупность сигналов и знаков, которые зачастую могут рассказать о человеке гораздо больше, чем слова, это отражение его мыслей и переживаний. Свой проект Никита снимал в студии воздушной акробатики и танца в Истре, в студии детского и юношеского творчества и на занятиях хореографического факультета своего вуза.
«Мама-фест» в культурном центре «Вдохновение»
Место: культурный центр «Вдохновение», Литовский бульвар, дом 7
Дата: 3–4 марта
Время: 12:00–20:00
На фестивале «Мама-фест» представят дизайнерские украшения, косметику, предметы интерьера, аксессуары и посуду. Здесь будут работать тематические зоны, маркеты, фуд-корты, лектории по здоровому питанию, психологии и тайм-менеджменту. Гости посетят мастер-классы по флористике, дизайну, скрапбукингу, вязанию, декору, изготовлению косметики, столярному делу и робототехнике.
Для любителей спорта и здорового образа жизни организуют занятия по восточным единоборствам, каратэ и оздоровительным практикам цигун. На анимационной программе «неФестиваль» покажут мультфильмы, созданные детьми. Вход свободный.
Турнир по снежному каякингу
Место: спортивный комплекс «Воробьевы горы», улица Косыгина, дом 28
Дата: 3–4 марта
Время: 18:00–21:00
Москвичей приглашают на соревнования по снежному каякингу в спорткомплекс «Воробьёвы горы». В России они пройдут в первый раз. Поучаствуют в турнире ведущие спортсмены из разных стран мира.
Состязания пройдут в двух дисциплинах — скоростном спуске и сноукроссе. Длина трассы — 140 метров. При спуске каяки разгоняются до пятидесяти километров в час.
Городской блошиный рынок во дворе Музея Москвы
Место: Музей Москвы, Зубовский бульвар, дом 2
Дата: 4 марта
Время: 11:00–18:00
Винтажные украшения, старинный фарфор, милые безделушки прошлого века — все это можно найти на блошином рынке, который устраивает Музей Москвы http://mosmuseum.ru/. Столовые приборы, металлический декор, старинный фарфор, советские значки, книги, монеты и игрушки, которые можно там приобрести, имеют свою историю.
Блошиный рынок проводится в музее с 2013 года. На этот раз его посвятили истории XX века. В программе — живая ретромузыка и уличная еда. Для детей проведут воскресное занятие по истории искусства (с 14:00 до 18:00).
«Тимур и его команда» в «Москино»
Место: кинотеатры сети «Москино»
Дата: 4 марта
Время: 12:00–13:30
В кинотеатре «Искра» сети «Москино» покажут приключенческий фильм «Тимур и его команда». Режиссёр Александр Разумный снял его в 1940 году по повести Аркадия Гайдара.
Картина рассказывает об отважном мальчике Тимуре и его друзьях. Ребята-пионеры помогали старикам и семьям красноармейцев: кому-то помогали набрать воды из колодца, кому-то найти пропавших домашних животных. Но девочка Оля, которая приезжает на дачу со своей младшей сестрой Женей, сначала принимает Тимура за хулигана.
Вход бесплатный.
Вольфганг Моцарт и Фридерик Шопен в Доме-музее Марины Цветаевой
Место: Дом-музей Марины Цветаевой, Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1
Дата: 4 марта
Время: 16:00–18:00
Это необычный концерт: музыканты соединят музыку Вольфганга Моцарта и Телониуса Монка, Фридерика Шопена и Джорджа Гершвина, Сергея Рахманинова и Билла Эванса, Александра Скрябина и Херби Хэнкока.
Цель — показать возможности фортепиано, исследовать фортепианное исполнительство в самых разных стилистических и жанровых проявлениях. На сцену Дома-музея Марины Цветаевой выйдут Даниил Дражников, Дарья Пензина, Елизавета Зиман и другие молодые исполнители. Вход свободный.
«Хранители Алтая» на ВДНХ
Место: павильон «Рабочий и колхозница», проспект Мира, дом 123б
Дата: 4 марта
Время: 18:00–22:00
В фильме «Хранители Алтая» — истории о людях, которые сохраняют природу, наследие и священные места. Для того чтобы создать эту картину, съёмочной группе понадобилось побывать в 25 экспедициях и провести многочисленные исследования. Константин Серебряков, один из авторов картины, после показа ответит на вопросы.
Этот кинопоказ — одно из мероприятий, которые завершают зимнюю образовательную программу на ВДНХ. После фильма начнется акустический концерт группы «Зиманавсегда». Участники коллектива умело сочетают актуальное звучание и поэтичные тексты на русском языке, ограничений по жанрам и стилям аранжировок у них нет. Вход бесплатный.
Источник: Официальный сайт мэра Москвы