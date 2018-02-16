Концерт "Торжество валторны" пройдёт в библиотеке искусств им. Боголюбова
16.02.2018, 17:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 19 февраля 2018 года в 15:00 в Каминном зале библиотеки искусств имени А.П. Боголюбова пройдёт концерт «Торжество валторны». В программе прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена и Рихарда Штрауса. В концерте примут участие музыканты Василий Носаков, Александр Болдырь, Руслан и Светлана Рязаповы.
Валторна в переводе означает «лесной рог». Если инструмент распрямить, то получится труба длиной около пяти метров. Тембр валторны считают одним из самых красивых в оркестре.
История инструмента берет начало в средних веках, когда в моде была охота. Обязательный атрибут этого развлечения — специальный сигнальный рог. Для того чтобы звук был громче и сильнее, этот инструмент совершенствовали и делали длиннее. Со временем он достиг таких размеров, что было невозможно нормально играть, не говоря уже о передвижении с ним, поэтому мастерам и пришла в голову идея свернуть трубу в несколько витков.
Валторна в переводе означает «лесной рог». Если инструмент распрямить, то получится труба длиной около пяти метров. Тембр валторны считают одним из самых красивых в оркестре.
История инструмента берет начало в средних веках, когда в моде была охота. Обязательный атрибут этого развлечения — специальный сигнальный рог. Для того чтобы звук был громче и сильнее, этот инструмент совершенствовали и делали длиннее. Со временем он достиг таких размеров, что было невозможно нормально играть, не говоря уже о передвижении с ним, поэтому мастерам и пришла в голову идея свернуть трубу в несколько витков.
Источник: https://www.mos.ru