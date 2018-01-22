МГК имени П.И. Чайковского анонсировала план концертной деятельности на февраль
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
|
1
Четверг
19.00
|
«Шопен Gala»
Московский государственный симфонический оркестр
для детей и юношества
Дирижёр - Алексей ЧУЙКОВ
Филипп КОПАЧЕВСКИЙ (фортепиано)
Полина ОСЕТИНСКАЯ (фортепиано)
Анастасия МАХАМЕНДРИКОВА (фортепиано)
В программе: Шопен
|
3
Суббота
14.00
|
«Сохраним культуру вместе!»
Концерт в поддержку благотворительной деятельности
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»
Дирижёр – Антон ЛУБЧЕНКО
Большой детский хор имени В.С. Попова
Дирижёр – Анатолий КИСЛЯКОВ
Руководитель проекта и солист –
Юрий БОГДАНОВ (фортепиано)
Данила БЕССОНОВ (скрипка)
Давид БУХАРОВ (тенор)
София МЕХОНОШИНА (кларнет)
Роман СОСНИН (фортепиано)
В концерте принимает участие –
Елена БЕЗГОДКОВА (сопрано)
В программе: Вебер, Чайковский, Сарасате, Равель, Шостакович, митрополит Иларион (Алфеев), Богданов, Бодров, Друбич, Крашенинников, Лубченко, Львович, Хренников (младший), Шаров
|
4
Воскресенье
14.00
|
Детская хоровая школа «Радость»
|
4
Воскресенье
19.00
|
«Легенды итальянской оперы»
Российский национальный оркестр
Дирижёр – Николай ХОНДЗИНСКИЙ
Наталья ПАВЛОВА (сопрано)
Ахмед АГАДИ (тенор)
В программе: Верди, Пуччини, Доницетти, Россини
|
5
Понедельник
19.00
|
Фестиваль «ЗИМНИЕ ГРЁЗЫ»
Открытие
«Творческие дуэли»
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН
Сергей АНТОНОВ (виолончель), Валентин УРЮПИН (кларнет)
Владислав ЛАВРИК (труба), Антон ПАВЛОВСКИЙ (виолончель)
Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка), Валентин УРЮПИН (кларнет)
Антон ПАВЛОВСКИЙ (дирижер)
В программе: Дворжак, Онеггер, Равель, Пахмутова, Поппер, Глинка, Кикта,
Дюка, Глазунов, Цимбалист – Римский-Корсаков
|
6
Вторник
19.00
|
Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан
Дирижёр – Александр СЛАДКОВСКИЙ
Вероника ДЖИОЕВА (сопрано)
Екатерина СЕМЕНЧУК (меццо-сопрано)
Ованес АЙВАЗЯН (тенор)
Дмитрий УЛЬЯНОВ (бас)
В программе: Верди – Реквием
|
8
Четверг
21.00
|
Оркестр «MusicАeterna»
Дирижёр — Теодор КУРЕНТЗИС
В программе: Невский, Берио
|
9
Пятница
19.00
|
Фестиваль «ИГРАЕМ ДЖАЗ С ГАРАНЯНОМ»
Биг-бенд Георгия ГАРАНЯНА
Дирижёр – Антти Мартин РИССАНЕН, Финляндия
Екатерина ГУСЕВА (вокал)
Марк ТИШМАН (вокал)
Алексей КУЗНЕЦОВ (гитара)
Максим ФЕДОТОВ (скрипка)
Петр ФЕДОТОВ (скрипка)
Ведущий – Марк ТИШМАН
|
9
Пятница
22.30
|
Хибла ГЕРЗМАВА (сопрано)
|
10
Суббота
19.00
|
Фестиваль «ЗИМНИЕ ГРЁЗЫ»
Гайк КАЗАЗЯН (скрипка)
Алёна БАЕВА (скрипка)
Сергей ПОЛТАВСКИЙ (альт)
Михаил КОВАЛЬКОВ (альт)
Антон ПАВЛОВСКИЙ (виолончель)
Сергей АНТОНОВ (виолончель)
В программе: Шёнберг, Чайковский
|
11
Воскресенье
14.00
|
Концерт студентов и аспирантов
Кафедры органа Московской консерватории
|
12
Понедельник
19.00
|
Фестиваль «ЗИМНИЕ ГРЁЗЫ»
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижёр – Анатолий ЛЕВИН
Алёна БАЕВА (скрипка)
Екатерина МЕЧЕТИНА (фортепиано)
Сергей АНТОНОВ (виолончель)
В программе: Брамс, Рахманинов, Респиги
|
14
Среда
19.00
|
Праздничный концерт ко Дню Св. Валентина
«Звёзды Мариинского театра»
Российский национальный оркестр
Дирижёр - Михаил ГРАНОВСКИЙ
Ольга ПУДОВА (сопрано)
Илья СЕЛИВАНОВ (тенор)
В программе: неаполитанские песни
|
15
Четверг
19.00
|
Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского
Пражский филармонический хор
Дирижёр — Владимир ФЕДОСЕЕВ
В программе: Дворжак
|
16
Пятница
19.00
|
«Приглашение к танцу»
Национальный филармонический оркестр России
Дирижёр – Владимир СИМКИН
|
17
Суббота
19.00
|
«Великие реквиемы, мессы и оратории. Гайдн»
Московский государственный академический симфонический оркестр
под управлением Павла Когана
Хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова
Государственный академический Московский областной хор
имени А.Д. Кожевникова
Дирижёр — Феликс КОРОБОВ
Светлана МОСКАЛЕНКО (сопрано)
Дарья ЗЫКОВА (сопрано)
Сергей РАДЧЕНКО (тенор)
Даниил ЧЕСНОКОВ (бас)
В программе: Гайдн
|
18
Воскресенье
14.00
|
Московский государственный институт музыки
имени А.Г. Шнитке
Юбилейный концерт
|
18
Воскресенье
19.00
|
«Бах-Орган-Гала». Вечер органной музыки
Константин ВОЛОСТНОВ
Жан-Батист ДЮПОН, Франция
Ульрих ВАЛЬТЕР, Германия
В программе: Бах
|
19
Понедельник
19.00
|
Артуро САНДОВАЛ (фортепиано), Куба
|
23
Пятница
14.00
|
День Российской Армии в Московской консерватории
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ
Дирижёр – Сергей ДУРЫГИН
|
23
Пятница
19.00
|
Праздничный концерт
|
24
Суббота
14.00
|
Оперный театр Московской консерватории
Чайковский – «Евгений Онегин»
|
25
Воскресенье
14.00
|
ДМШ им. Прокофьева
|
26
Понедельник
19.00
|
Памяти В. И. Сафонова
Симфонический оркестр Северо-Кавказской государственной филармонии
им. В.И. Сафонова
Дирижёр – Петр НИКИФОРОВ, Швейцария
Светлана БЕРЕЖНАЯ (фортепиано)
В программе: Чайковская, Рахманинов
|
28
Среда
19.00
|
Тигран АЛИХАНОВ (фортепиано)
Симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижёр — Вячеслав ВАЛЕЕВ
В программе: Моцарт, Бетховен, Прокофьев
МАЛЫЙ ЗАЛ
|
1
Четверг
19.00
|
Кара Караев
Авторский вечер
К 100-летию со дня рождения
|
2
Пятница
19.00
|
Благотворительный Фонд «Бельканто»
|
3
Суббота
19.00
|
Благотворительный Фонд «Бельканто»
|
4
Воскресенье
19.00
|
Благотворительный Фонд «Бельканто»
|
5
Понедельник
19.00
|
«Французская музыка для органа и фортепиано»
Людмила ГОЛУБ (орган)
Яков КАЦНЕЛЬСОН (фортепиано)
В программе: Сен-Санс, Франк, Видор, Дюпре, Жигу, Лангле
|
6
Вторник
19.00
|
Абонемент №16
«ПОСВЯЩЕНИЕ МАСТЕРУ»
К 100-летию со дня рождения Т.А. Гайдамович
Сергей ЖУРАВЕЛЬ (флейта), Филипп НОДЕЛЬ (гобой)
Николай АГЕЕВ (кларнет), Илья КАШТАН (фагот)
Наталья ЛИПКИНА (скрипка), Ариадна АНЧЕВСКАЯ (скрипка)
Екатерина МАРКОВА (альт), Феликс КОРОБОВ (виолончель)
Александр ПАРСАДАНОВ (контрабас), Станислав ДАВЫДОВ (валторна)
Ирина КРАСОТИНА (фортепиано)
В программе: Глинка, Шуберт, Брауэр
|
7
Среда
19.00
|
Абонемент №51
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл IV
Андрей ДИЕВ (фортепиано)
В программе: Гайдн, Шуберт – Лист, Лист, Шопен
|
8
Четверг
19.00
|
Вечер виолончельной музыки
Антон ПАВЛОВСКИЙ (виолончель)
Никита МНДОЯНЦ (фортепиано)
В программе: Хиндемит, Бриттен, Мндоянц, Брамс
|
9
Пятница
19.00
|
Абонемент №12
«ОРГАН+»
«Царство клавишных»
Наталия УЖВИ (орган), Дарья КАМЕНЕВА (фортепиано)
В программе: Бальбатр, Рамо, Сати, Сен-Санс, Франк, Вьерн, Дюпре
|
10
Суббота
19.00
|
Абонемент №23
«МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»
Олег КУЛЬКО (тенор)
Ирина ВАЩЕНКО (сопрано)
Партия фортепиано – Маргарита ПЕТРОСЯН
|
11
Воскресенье
14.00
|
МГУМИ им. Шопена
|
11
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №27
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл III
Романтическая музыка для фортепиано
Сергей ГЛАВАТСКИХ (фортепиано)
В программе: Мендельсон, Шуман, Шопен
|
12
Понедельник
19.00
|
Вечер скрипичной музыки
Ирина БОЧКОВА (скрипка)
Сергей ВОРОНОВ (фортепиано)
В программе: Шуман, Шуберт, Мендельсон
|
13
Вторник
19.00
|
Музыка для виолончели соло
Борис АНДРИАНОВ (виолончель)
В программе: Бах, Солима, Кодаи
|
14
Среда
19.00
|
Абонемент №26
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл II: Ольга АНДРЮЩЕНКО (фортепиано)
В программе: Чайковский, Мосолов, Рославец, Шостакович
|
15
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента Д.В. ДИАНОВА (орган)
|
16
Пятница
19.00
|
Абонемент №14
«МОСКОВСКОЕ ТРИО»
«Золотые страницы репертуара»
Александр БОНДУРЯНСКИЙ (фортепиано)
Владимир ИВАНОВ (скрипка)
Михаил УТКИН (виолончель)
В программе: Бетховен, Рахманинов
|
17
Суббота
19.00
|
Абонемент №25
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл I: Наталия ТРУЛЛЬ (фортепиано)
В программе: Моцарт, Брамс, Шуман
|
18
Воскресенье
19.00
|
Юбилейный концерт
Аркадий СЕВИДОВ (фортепиано)
|
19
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения
А.И. Кандинского (1918-2000)
|
20
Вторник
19.00
|
Абонемент №9
«И.С. БАХ. ВСЕ КОНЦЕРТЫ ДЛЯ КЛАВИРА С ОРКЕСТРОМ»
Концерт II: И.С. Бах
Камерный оркестр Московской консерватории
Дирижёр — Феликс КОРОБОВ
Михаил ПЕТУХОВ, Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано)
|
21
Среда
19.00
|
Благотворительный фонд «Бельканто»
|
22
Четверг
19.00
|
Абонемент №31
«СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО»
Цикл III: Владимир ИВАНОВ (скрипка)
Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано)
В программе: Григ
|
23
Пятница
14.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента А.С. СЕМЁНОВА (орган)
|
23
Пятница
19.00
|
Абонемент №22
«ЭСТАФЕТА ВЕРЫ»
Андрей ГУГНИН (фортепиано)
В программе: Балакирев, Стравинский
|
24
Суббота
19.00
|
Абонемент №11
«БАХ И МИРОВАЯ ОРГАННАЯ КУЛЬТУРА»
«Бах в Лейпциге»
Людмила ГОЛУБ (орган)
В программе: Бах
|
25
Воскресенье
14.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт учащихся Центральной музыкальной школы при МГК
|
25
Воскресенье
19.00
|
Продюсерский центр «Арт-Брэнд»
Рэм УРАСИН (фортепиано)
|
27
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора О.М. ЖУКОВОЙ (фортепиано)
|
28
Среда
19.00
|
Абонемент №10
«К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ГЕДИКЕ»
«Бах и шедевры органного романтизма»
Алексей ПАРШИН (орган)
В программе: Бах, Лист, Шуман, Брамс, Франк
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
|
1
Четверг
19.00
|
«Классика & Jazz»
Наталья БЕЛЬКОВА (фортепиано)
Юлиана ПАДАЛКО (флейта)
Леонид ЗЕЛЕНИН (кларнет)
Артем ВАСИЛЬЕВ (флейта)
Николай ОЛЬШАНСКИЙ (контрабас)
Денис ЛЮБАКОВ (ударные)
Чугунов, Боллинг
|
2
Пятница
19.00
|
Центр электроакустической музыки
Ансамбль «Студия новой музыки»
В программе: Попов, Хубеев
|
3
Суббота
14.00
|
«По небу полуночи ангел летел…»
Детский хор «Аврора»
ДШИ имени В.В. Крайнева
Дирижёр — Анастасия БЕЛЯЕВА
|
3
Суббота
19.00
|
Фортепианный вечер
Эльмар ГАСАНОВ
В программе: Шуберт, Рахманинов
|
4
Воскресенье
14.00
|
К 75-летию со дня рождения А.А. Наседкина
Татьяна НИКОЛАЕВА-СОЛДАТЕНКОВА (фортепиано)
В концерте принимает участие –
Камерный оркестр «Cantus Firmus»
Дирижёр – Александр ХУРГИН
В программе: Бетховен, Моцарт, Наседкин
|
4
Воскресенье
19.00
|
Вокальный вечер
с участием болгарских певцов
Илина МИХАЙЛОВА (сопрано)
Мария ЖЕКОВА (меццо-сопрано)
Борис ЛУКОВ (тенор)
Венцислав АНАСТАСОВ (баритон)
Петра АТАНАСОВА (флейта)
Лилия КОСТОВА (фортепиано)
|
5
Понедельник
19.00
|
Кафедра деревянных духовых инструментов
Концерт, посвящённый 120-летию со дня рождения
А.В. Володина
|
6
Вторник
19.00
|
Вечер виолончельного ансамбля
Ольга ГАЛОЧКИНА, Анастасия КОБЕКИНА
Владислав БЕЛОУСОВ, Илья ПАШИНЦЕВ
Антон БУЛКИН, Сергей БУЛГАДАРЯН
Анна ЩЕГОЛЕВА, Айдер РЫСАЛИЕВ
В программе: Баррьер, Дотцауэр, Поппер, Фитцегаген, Оффенбах, Равель,
Вилла-Лобос
|
7
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Посвящение Валерию Халилову
|
8
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Дирижёрский факультет
К 85-летию со дня рождения А.Д. Кожевникова (1933 — 2011)
|
9
Пятница
19.00
|
Абонемент № 47
«PIANOMUSICA»
Три века русской музыки
Памяти Н. Корндорфа (1947–2001)
Михаил ДУБОВ (фортепиано)
В программе: Глинка, Лядов, Скрябин, Корндорф, Курляндский
|
10
Суббота
14.00
|
Благотворительный фонд «Бельканто»
|
10
Суббота
19.00
|
Л. ван Бетховен
Александр ЛИСТРАТОВ (барочная виолончель)
Алексей ШЕВЧЕНКО (хаммерклавир)
|
11
Воскресенье
14.00
|
Абонемент № 50
«ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ — ДЕТЯМ»
Родион ЗАМУРУЕВ (скрипка)
Ансамбль солистов «Mobilis»
В программе: Григ
|
11
Воскресенье
19.00
|
Абонемент № 45
«ВОКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА»
Екатерина ФЕРЗБА (колоратурное сопрано)
Алхас ФЕРЗБА (бас)
Партия фортепиано — Светлана ЕФИМОВА
В программе: Моцарт, Гайдн, Беллини, Доницетти, Россини, Орф, Верди, Гуно, Делиб, Штраус, Глинка, Бородин, Римский-Корсаков, Рахманинов
|
12
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра медных духовых инструментов
|
13
Вторник
19.00
|
Ансамбль солистов
«Студия новой музыки»
|
14
Среда
19.00
|
Абонемент № 43
«ВИОЛОНЧЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Посвящение Дмитрию Миллеру
Павел ГОМЗЯКОВ (виолончель)
Элеонора КАРПУХОВА (фортепиано)
В программе: Шуберт, Лист, Бриттен, Франк
|
15
Четверг
19.00
|
Абонемент №39
«ОРИГИНАЛ И ЕГО ALTER EGO»
Искусство транскрипции
«И.С. Бах в оригиналах и транскрипциях»
Ольга ФИЛИППОВА, Алексей ШЕВЧЕНКО
Мария УСПЕНСКАЯ, Дарья БОРКОВСКАЯ (клавесин)
Ансамбль «Musica Tempora»
Дарья ГУЩА (барочный танец)
Юрий МАРТЫНОВ, Александра КОРЕНЕВА
Сергей КАСПРОВ, Екатерина ДЕРЖАВИНА (фортепиано)
Струнный квартет
Струнное трио
Фортепианный дуэт
Ансамбль «Солисты барокко»
Руководитель — Андрей СПИРИДОНОВ
Ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского
Ольга ГРЕЧКО (сопрано), Евгений СКУРАТ (баритон)
Ансамбль под управлением Елизаветы МИЛЛЕР
Людмила ФРАЁНОВА, Полина БАБИНКОВА
Иван САЕНКО, Александр ГУЛИН (скрипка)
В программе: Бах
|
16
Пятница
19.00
|
Фортепианный дуэт
Ирина ОСИПОВА, Кирилл КАШУНИН
В программе: Бетховен, Чайковский, Равель
|
17
Суббота
14.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт учащихся Детской музыкальной школы АМУ при МГК
|
17
Суббота
19.00
|
К юбилею профессора З.А. Игнатьевой
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ (фортепиано)
В программе: Рамо, Моцарт, Вивальди – Бах – Фейнберг, Скрябин,
Рахманинов, Хинастера
|
18
Воскресенье
14.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра хорового исполнительского искусства
К 110-летию со дня рождения В.Г. Соколова (1908-1993)
|
19
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра сочинения
Концерт студентов и аспирантов кафедры
|
20
Вторник
19.00
|
Абонемент №46
«КАМЕРНЫЕ СОБРАНИЯ»
«Из русского музыкального наследия»
Наталья ЗАГОРИНСКАЯ (сопрано)
Александр ЗАГОРИНСКИЙ (виолончель)
Марина ЕВСЕЕВА (фортепиано)
В программе: Чайковский, Смирнова, Хренников, Евсеев, Б. Чайковский
|
21
Среда
19.00
|
Л. ван Бетховен
Михаил ГОТДИНЕР (скрипка)
Илья ГОТСДИНЕР (фортепиано)
|
22
Четверг
19.00
|
Вечер клавесинной музыки
Ольга МАРТЫНОВА (клавесин)
|
23
Пятница
14.00
Цена билета 100 р.
|
Факультет исторического и современного исполнительского искусства
Концерт студентов и аспирантов
|
23
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Классы профессоров Л.А. ЧЕРНЫХ и А.С. ВОРОШИЛО (сольное пение)
|
24
Суббота
14.00
|
Фестиваль романтической музыки
|
24
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента Т.А. ЗЕНАИШВИЛИ (клавесин)
|
25
Воскресенье
14.00
|
Институт военных дирижеров Военного университета
Концерт преподавателей кафедры фортепиано
|
25
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Ю.А. ГРИГОРЬЕВА (сольное пение)
|
26
Понедельник
19.00
|
Московский Великопостный хоровой фестиваль
|
27
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора В.Г. ИГОЛИНСКОГО (скрипка)
|
28
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра концертмейстерского искусства
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ Н.Я. МЯСКОВСКОГО
|
2
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Джевиз ЧЕТИН (скрипка)
Руководитель – профессор М.А. Готсдинер
Партия фортепиано – Елизавета МАЗАЛОВА
|
4
Воскресенье
14.00
|
Абонемент №56
«ОРГАН СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ»
Органная музыка для детей и взрослых
Профессор Алексей Паршин рассказывает…
«Великий Бах»
Елена ЦЫБКО (орган)
|
6
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт учащихся Зимней школы Московской консерватории
|
7
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Николай АБРАМОВ (фортепиано)
Руководитель – профессор А.В. Фоменко
|
9
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Пётр ЛУНДСТРЕМ (скрипка)
Руководитель – профессор Э.Д. Грач
|
10
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Даниил ДАНИЛЕНКО (фортепиано)
Руководитель – профессор М.С. Воскресенский
|
11
Воскресенье
14.00
|
Абонемент № 57
«И ОБРАЗ МИРА, В ЗВУКЕ ЯВЛЕННЫЙ»
(Дневной абонемент для детей и родителей)
«Романтизм: Да здравствуют прелюд и каприс!»
Ведущие цикла –
музыковед Нино БАРКЛАЯ (фортепиано)
композитор Иван СОКОЛОВ (фортепиано)
В программе: Шопен, Шуман, Лист, Брамс, Глинка
|
11
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Леонид СИМОНОВ (фортепиано)
Руководитель – профессор З.А. Игнатьевой
|
12
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Александр МАНСУРОВ (кларнет)
Руководитель – профессор Е.А. Петров
Партия фортепиано – Татьяна ТАРАСЕВИЧ
|
14
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Астхик САРДАРЯН (скрипка)
Руководитель – профессор С.И. Кравченко
|
16
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
«Встречи в музыкальной гостиной»
Вступительное слово – профессор И.А. СКВОРЦОВА
|
17
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Ярослава СТАСЮК (фортепиано)
Руководитель – доцент Д.Э. Копылов
|
18
Воскресенье
14.00
Цена билета 100 р.
|
Ольга АНТИПОВА, Алёна БАРАМИДЗЕ (флейта)
Руководитель – профессор А.М. Голышев
|
18
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Илья ЖЕЛЕЗКИН (фортепиано)
Руководитель – профессор А.А. Писарев
|
19
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Иоганнес Брамс. Камерная музыка
Рузалия КАСИМОВА (кларнет)
|
20
Вторник
19.00
|
Ансамбль солистов
«Студия новой музыки»
|
21
Среда
19.00
|
Фортепианный вечер
Андрей ЦЫМБАЛИСТЕНКО
|
22
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Иностранное отделение Московской консерватории
Концерт учащихся
|
24
Суббота
19.00
|
«Полёт фантазий»
Рипсимэ АЙРАПЕТЯНЦ, Ксения АНОХИНА
Андрей ЗАБАВНИКОВ (скрипка), Александр ИЛАТОВСКИЙ (альт)
Ирина ИЛАТОВСКАЯ (фортепиано)
В программе: Шуман, Венявский, Хиндемит, Вилла-Лобас, Фролов
|
25
Воскресенье
14.00
|
Абонемент №58
«ЧТО ТАИТСЯ В МУЗЫКЕ?»
Интерактивный образовательный проект
«В волшебной стране нот»
Ансамбль современной академической музыки «Mixtum compositum»
Руководитель — Денис ПИСАРЕВСКИЙ
В программе: Регер, Гайдн, Дворжак, Серве
|
25
Воскресенье
19.00
|
Вечер фортепианной музыки
Мария ДВОСКИНА
|
27
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Андрей СКРИПКИН (фортепиано)
Руководитель по классу концертмейстерского искусства –
профессор Н.В. Богелава
|
28
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Анна КОШКИНА (виолончель)
Руководитель – доцент К.В. Родин