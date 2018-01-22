1 Четверг 19.00 Кара Караев Авторский вечер К 100-летию со дня рождения

2 Пятница 19.00 Благотворительный Фонд «Бельканто»

3 Суббота 19.00 Благотворительный Фонд «Бельканто»

4 Воскресенье 19.00 Благотворительный Фонд «Бельканто»

5 Понедельник 19.00 «Французская музыка для органа и фортепиано» Людмила ГОЛУБ (орган) Яков КАЦНЕЛЬСОН (фортепиано) В программе: Сен-Санс, Франк, Видор, Дюпре, Жигу, Лангле

6 Вторник 19.00 Абонемент №16 «ПОСВЯЩЕНИЕ МАСТЕРУ» К 100-летию со дня рождения Т.А. Гайдамович Сергей ЖУРАВЕЛЬ (флейта), Филипп НОДЕЛЬ (гобой) Николай АГЕЕВ (кларнет), Илья КАШТАН (фагот) Наталья ЛИПКИНА (скрипка), Ариадна АНЧЕВСКАЯ (скрипка) Екатерина МАРКОВА (альт), Феликс КОРОБОВ (виолончель) Александр ПАРСАДАНОВ (контрабас), Станислав ДАВЫДОВ (валторна) Ирина КРАСОТИНА (фортепиано) В программе: Глинка, Шуберт, Брауэр

7 Среда 19.00 Абонемент №51 «ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» Цикл IV Андрей ДИЕВ (фортепиано) В программе: Гайдн, Шуберт – Лист, Лист, Шопен

8 Четверг 19.00 Вечер виолончельной музыки Антон ПАВЛОВСКИЙ (виолончель) Никита МНДОЯНЦ (фортепиано) В программе: Хиндемит, Бриттен, Мндоянц, Брамс

9 Пятница 19.00 Абонемент №12 «ОРГАН+» «Царство клавишных» Наталия УЖВИ (орган), Дарья КАМЕНЕВА (фортепиано) В программе: Бальбатр, Рамо, Сати, Сен-Санс, Франк, Вьерн, Дюпре

10 Суббота 19.00 Абонемент №23 «МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» Олег КУЛЬКО (тенор) Ирина ВАЩЕНКО (сопрано) Партия фортепиано – Маргарита ПЕТРОСЯН

11 Воскресенье 14.00 МГУМИ им. Шопена

11 Воскресенье 19.00 Абонемент №27 «ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» Цикл III Романтическая музыка для фортепиано Сергей ГЛАВАТСКИХ (фортепиано) В программе: Мендельсон, Шуман, Шопен

12 Понедельник 19.00 Вечер скрипичной музыки Ирина БОЧКОВА (скрипка) Сергей ВОРОНОВ (фортепиано) В программе: Шуман, Шуберт, Мендельсон

13 Вторник 19.00 Музыка для виолончели соло Борис АНДРИАНОВ (виолончель) В программе: Бах, Солима, Кодаи

14 Среда 19.00 Абонемент №26 «ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» Цикл II: Ольга АНДРЮЩЕНКО (фортепиано) В программе: Чайковский, Мосолов, Рославец, Шостакович

15 Четверг 19.00 Цена билета 100 р. Класс доцента Д.В. ДИАНОВА (орган)

16 Пятница 19.00 Абонемент №14 «МОСКОВСКОЕ ТРИО» «Золотые страницы репертуара» Александр БОНДУРЯНСКИЙ (фортепиано) Владимир ИВАНОВ (скрипка) Михаил УТКИН (виолончель) В программе: Бетховен, Рахманинов

17 Суббота 19.00 Абонемент №25 «ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» Цикл I: Наталия ТРУЛЛЬ (фортепиано) В программе: Моцарт, Брамс, Шуман

18 Воскресенье 19.00 Юбилейный концерт Аркадий СЕВИДОВ (фортепиано)

19 Понедельник 19.00 Цена билета 100 р. Концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения А.И. Кандинского (1918-2000)

20 Вторник 19.00 Абонемент №9 «И.С. БАХ. ВСЕ КОНЦЕРТЫ ДЛЯ КЛАВИРА С ОРКЕСТРОМ» Концерт II: И.С. Бах Камерный оркестр Московской консерватории Дирижёр — Феликс КОРОБОВ Михаил ПЕТУХОВ, Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано)

21 Среда 19.00 Благотворительный фонд «Бельканто»

22 Четверг 19.00 Абонемент №31 «СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО» Цикл III: Владимир ИВАНОВ (скрипка) Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано) В программе: Григ

23 Пятница 14.00 Цена билета 100 р. Класс доцента А.С. СЕМЁНОВА (орган)

23 Пятница 19.00 Абонемент №22 «ЭСТАФЕТА ВЕРЫ» Андрей ГУГНИН (фортепиано) В программе: Балакирев, Стравинский

24 Суббота 19.00 Абонемент №11 «БАХ И МИРОВАЯ ОРГАННАЯ КУЛЬТУРА» «Бах в Лейпциге» Людмила ГОЛУБ (орган) В программе: Бах

25 Воскресенье 14.00 Цена билета 100 р. Концерт учащихся Центральной музыкальной школы при МГК

25 Воскресенье 19.00 Продюсерский центр «Арт-Брэнд» Рэм УРАСИН (фортепиано)

27 Вторник 19.00 Цена билета 100 р. Класс профессора О.М. ЖУКОВОЙ (фортепиано)