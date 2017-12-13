ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 декабря востребованный столичный дирижёр, знаковая фигура в творческой жизни Московской консерватории, юбиляр нынешнего сезона Анатолий Левин и его верные помощники – Симфонический оркестр студентов консерватории – приглашает совершить увлекательное музыкальное путешествие для всей семьи вокруг света. Пункт назначения – загадочное, притягательное, необъятное творчество русских композиторов: Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Прокофьева, Шостаковича и Щедрина. Ваш гид в музыкальном туре вокруг света – пианист и композитор Иван Соколов.

Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
16 декабря, суббота, 14.00

АБОНЕМЕНТ №5
«ВОКРУГ СВЕТА»
Музыкальное путешествие для всей семьи
«Путешествие в Россию»

Симфонический оркестр студентов Московской консерватории
Дирижёры —
Анатолий ЛЕВИН
Александр СОЛОВЬЁВ

Концерт ведёт – Иван СОКОЛОВ

В программе:
Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский, Прокофьев, Шостакович, Щедрин