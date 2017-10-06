Музыкальный конкурс "Теремок" состоится в конце октября в Петербурге
06.10.2017, 16:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 26 по 29 октября 2017 года при поддержке Комитета по культуре и Комитета по образованию Санкт-Петербурга, в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных пройдёт ХI Международный детско-юношеский музыкальный конкурс «Теремок», организованный ансамблем «Терем-квартет».
Участники: сольные вокалисты и инструменталисты по специальностям «Аккордеон/Баян», «Балалайка», «Домра», «Гусли»; вокальные и инструментальные ансамбли.
Возраст: от 7 до 18 лет.
Приём заявок: до 16 октября 2017 г.
«Теремок» — это не просто состязание юных талантов. За 11 лет своего существования конкурс «Теремок» стал неотъемлемой частью музыкальной жизни Санкт-Петербурга, настоящим праздником для всех любителей русской песни и поклонников детского вокального и инструментального творчества. Каждый год «Теремок» собирает целое созвездие дарований из разных уголков России, которые приезжают в Северную столицу, чтобы посоревноваться между собой в мастерстве игры на аккордеоне, баяне, балалайке и домре (а теперь и на гуслях!), а также в исполнении традиционных и авторских песен народов России. Участники конкурса — ансамбли и солисты в возрасте от 7 до 18 лет. В жюри конкурса приглашаются известные музыканты, педагоги и творческие деятели из Санкт-Петербурга и Москвы.
Взяв за идейную основу неисчерпаемое богатство народной культуры и славные традиции русской школы профессионального музыкального исполнительства, конкурс «Теремок» поставил своей целью не только сохранение этих традиций, но также — и это прежде всего —поиск и поддержку тех, кому суждено стать их достойными продолжателями в будущем, чей нераскрытый пока еще полностью творческий потенциал уже воплощается в ярких достижениях, а музыкальный талант способен вызывать радость и восхищение, трогать сердца и души слушателей. Именно этим юным гражданам нашей страны предстоит в будущем стать гордостью и славой отечественной культуры. Лауреаты конкурса неоднократно выступали за рубежом, с успехом представляя Россию на международных форумах в Германии (акция «Миссия Мира – Open Europe»), Франции («Дни Санкт-Петербурга в Бордо»), Австрии («Международный детский лагерь искусств»), Сербии (прием на высшем уровне по случаю Дня независимости России), Швеции (Дни российской культуры в Стокгольме), Италии (проект FeelRussia «Почувствуй Россию!») и т.д.
Победителей конкурса «Теремок»-2017 ждет еще один приятный сюрприз: кому-то из них выпадет шанс, минуя этап предварительного отбора, стать участником проекта телеканала РОССИЯ 1 — Всероссийского конкурса юных талантов «СИНЯЯ ПТИЦА».
Кульминацией конкурса, по сложившейся традиции, станет Гала-концерт с участием победителей, специальных гостей, и, конечно, ансамбля «Терем-квартет».
Участники: сольные вокалисты и инструменталисты по специальностям «Аккордеон/Баян», «Балалайка», «Домра», «Гусли»; вокальные и инструментальные ансамбли.
Возраст: от 7 до 18 лет.
Приём заявок: до 16 октября 2017 г.
«Теремок» — это не просто состязание юных талантов. За 11 лет своего существования конкурс «Теремок» стал неотъемлемой частью музыкальной жизни Санкт-Петербурга, настоящим праздником для всех любителей русской песни и поклонников детского вокального и инструментального творчества. Каждый год «Теремок» собирает целое созвездие дарований из разных уголков России, которые приезжают в Северную столицу, чтобы посоревноваться между собой в мастерстве игры на аккордеоне, баяне, балалайке и домре (а теперь и на гуслях!), а также в исполнении традиционных и авторских песен народов России. Участники конкурса — ансамбли и солисты в возрасте от 7 до 18 лет. В жюри конкурса приглашаются известные музыканты, педагоги и творческие деятели из Санкт-Петербурга и Москвы.
Взяв за идейную основу неисчерпаемое богатство народной культуры и славные традиции русской школы профессионального музыкального исполнительства, конкурс «Теремок» поставил своей целью не только сохранение этих традиций, но также — и это прежде всего —поиск и поддержку тех, кому суждено стать их достойными продолжателями в будущем, чей нераскрытый пока еще полностью творческий потенциал уже воплощается в ярких достижениях, а музыкальный талант способен вызывать радость и восхищение, трогать сердца и души слушателей. Именно этим юным гражданам нашей страны предстоит в будущем стать гордостью и славой отечественной культуры. Лауреаты конкурса неоднократно выступали за рубежом, с успехом представляя Россию на международных форумах в Германии (акция «Миссия Мира – Open Europe»), Франции («Дни Санкт-Петербурга в Бордо»), Австрии («Международный детский лагерь искусств»), Сербии (прием на высшем уровне по случаю Дня независимости России), Швеции (Дни российской культуры в Стокгольме), Италии (проект FeelRussia «Почувствуй Россию!») и т.д.
Победителей конкурса «Теремок»-2017 ждет еще один приятный сюрприз: кому-то из них выпадет шанс, минуя этап предварительного отбора, стать участником проекта телеканала РОССИЯ 1 — Всероссийского конкурса юных талантов «СИНЯЯ ПТИЦА».
Кульминацией конкурса, по сложившейся традиции, станет Гала-концерт с участием победителей, специальных гостей, и, конечно, ансамбля «Терем-квартет».
Источник: Сайт конкурса Теремок