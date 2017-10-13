Путин поздравил Марка Захарова с днём рождения
13.10.2017, 12:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения Народного артиста СССР, художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваше имя служит синонимом мастерства, таланта, новаторства, преданности искусству. Вы всегда стремитесь найти путь к сердцу зрителя, поднимаете сложные жизненные, философские проблемы. Верность этим творческим принципам, Ваша большая просветительская и педагогическая работа достойны самого глубокого уважения", - говорится в поздравлении.
"Ваше имя служит синонимом мастерства, таланта, новаторства, преданности искусству. Вы всегда стремитесь найти путь к сердцу зрителя, поднимаете сложные жизненные, философские проблемы. Верность этим творческим принципам, Ваша большая просветительская и педагогическая работа достойны самого глубокого уважения", - говорится в поздравлении.
Источник: Президент России