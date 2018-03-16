ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ведущие специалисты страны в области музыкальной критики и журналистики соберутся с 19 по 22 марта в Новосибирске, чтобы поделиться своим опытом со слушателями Академии Арт-журналистики – нового проекта Транссибирского Арт-Фестиваля.

Академия Арт-журналистики – проект, подготовленный совместно с газетой «Музыкальное обозрение». Его со-организатором стал новосибирский Дом культуры «Энергия», а партнёрами Академии выступили Центр культуры и отдыха «Победа», Министерство культуры Новосибирской области и Новосибирская филармония. На участие в Академии Арт-журналистики поступило около 100 заявок из 18 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга, Кемерово, Красноярска, Кургана, Магнитогорска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Саратова, Снежинска, Сургута, Тюмени, Улан-Удэ, Челябинска.

Преподаватели Академии — обозреватели газет «Музыкальное обозрение», «Ведомости», «Коммерсантъ», портала Colta.ru, представители Высшей школы экономики, Большого театра, Ассоциации музыкальных критиков, преподаватели вузов, авторы книг и рецензий, популярные блогеры: Татьяна Белова, Юлия Бедерова, Екатерина Бирюкова, Анна Качкаева, Ая Макарова, Пётр Поспелов, Павел Райгородский, Андрей Устинов, Ирина Яськевич.

«Актуальность Академии продиктована вызовами нашего времени, новой информационной реальностью, цифровой революцией, спросом в обществе на образовательные проекты, в то время как государственные институты не успевают отвечать на запросы стремительно меняющегося мира, — говорит куратор проекта Андрей Устинов. — Если раньше можно было держаться в профессии, в том числе и в профессии журналиста, за счёт круга когда-то полученных знаний и умений, то сегодня, в эпоху чуть ли не каждодневных технологических перемен и обновления художественных тенденций, требуется постоянное совершенствование, включённость в актуальный процесс».

Темами обучения Академии станут: рецензия на концерт, рецензия на музыкальный спектакль, подготовка пресс-релиза, буклет концерта, буклет фестиваля, буклет спектакля, программка к концерту, мультимедийная журналистика, музыкальная журналистика в социальных сетях, работа пресс-служб и редакторов музыкальных организаций и другие.

В ходе Академии пройдут лекции, мастер-классы, лаборатории, дискуссии, тренинги, интервью, творческие встречи, круглый стол. Частью учебного процесса Академии является посещение и анализ концертов; творческие встречи с выдающимися музыкантами Вадимом Репиным и Гидоном Кремером, куратором Академии Андреем Устиновым; Круглый стол «Музыкальная журналистика. Есть ли будущее?», на котором состоится дискуссия о проблемах современной культурной журналистики и о возможных путях решения этих проблем. По итогам обучения слушатели Академии должны представить статьи о событиях Пятого Транссибирского Арт-Фестиваля, лучшие из них будут опубликованы.

«Учебная программа Академии встроена в «тело» Транссибирского Арт-Фестиваля. Мы специально выбирали определённый отрезок фестиваля, чтобы у слушателей Академии была возможность включения в музыкальный контекст Форума, – рассказывает Андрей Устинов, – Статус Академии многократно возрастает благодаря авторитету Транссибирского Арт-Фестиваля — крупнейшего музыкального события российского и международного масштаба, и его художественного руководителя Вадима Репина. Значение Академии определяется активным участием национальной газеты «Музыкальное обозрение», её почти 30-летней деятельностью на просторах российского музыкального и культурного пространства. В самой идее Академии, в ее организации воплощен огромный опыт газеты по проведению и освещению многих образовательных проектов. Мы сформировали программу академии, которая была принята организаторами Фестиваля, разработали логотип Академии, дизайн буклета, провели большую организационную работу по приглашению преподавателей и участников. Надеемся, что эта работа увенчается успехом и получит продолжение».

Справка

Пятый Транссибирский Арт-Фестиваль, возглавляемый Вадимом Репиным, пройдёт в период с марта по июль 2018 года. Российская часть Фестиваля прозвучит с 9 марта по 13 мая и включит в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург и Самару, малые города Новосибирской области. Зарубежная часть маршрута пройдёт в США и Японии в июне и июле. В этом году Фестиваль, ежегодно представляющий миру новые опусы современных композиторов, станет беспрецедентным по количеству мировых премьер, главной среди которых станет премьера сочинения Софии Губайдулиной «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром в исполнении Вадима Репина. Наряду с концертами классической музыки, в которых принимают участие исполнители самого высокого уровня, в программу Фестиваля включены балетные спектакли Большого театра, художественная выставка, фотовыставка, кинопоказы, Академия арт-журналистики, образовательные проекты Trans-Siberian TONALi Tour, цикл мастер-классов.

На сегодняшний день деятельность Транссибирского Арт-Фестиваля высоко оценена Правительством РФ, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.