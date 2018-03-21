21.03.2018, 07:41
В северной столице состоится необычный музыкально-художественный вечер
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 апреля в Малом зале петербургской филармонии состоится необычный музыкально-художественный вечер, который стал итогом сотрудничества двух выдающихся российских музыкантов – артистки Заслуженного коллектива России, заслуженной артистки России Анны Макаровой и заслуженного артиста России – виолончелиста Александра Князева. Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всём, и программа, созданная двумя уникальными личностями, прекрасное тому доказательство.
Автор идеи Анна Макарова создала программу по мотивам фантастического рассказа Ф.М.Достоевского «Сон смешного человека» и на роль «смешного человека» пригласила одного из лучших виолончелистов нашего времени Александра Князева - именно он будет читать рассказ Фёдора Михайловича, что само по себе уникально и ново. В программе так же прозвучат произведения для арфы и виолончели И.С.Баха, Ф.Шуберта, П.И.Чайковского, П.Хиндемита. Но и это ещё не всё: во время исполнения в зале будет использовано специальное освещение с проекцией на большой экран картин Анны Макаровой, отобранных для выставки «Сны смешного человека». Будут использованы более 50 работ художницы.
Выставка Анны Макаровой «Сны смешного человека» откроется 20 апреля в галерее имени Карла Буллы (Невский пр., 54) и продлится по 10 мая. Все средства от возможной продажи работ пойдут на благотворительность.
Санкт-Петербургская академическая филармония
имени Д.Д.Шостаковича
Малый зал
26 апреля 2018 года
Начало в 19 часов
Музыкально-художественный вечер
по мотивам рассказа Ф.М.Достоевского
«СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА»
Автор идеи и солистка – Анна Макарова (арфа)
Художественное слово – Александр Князев (виолончель)
В программе будут исполнены сочинения для арфы и виолончели
Баха, Шуберта, Хиндемита, Чайковского
в сопровождении проекций картин Анны Макаровой,
созданных для выставки
«Сны смешного человека»
Режиссёр проекта – Алексей Шестаков
Художник по костюмам – Елена Бадмаева
Автор идеи Анна Макарова создала программу по мотивам фантастического рассказа Ф.М.Достоевского «Сон смешного человека» и на роль «смешного человека» пригласила одного из лучших виолончелистов нашего времени Александра Князева - именно он будет читать рассказ Фёдора Михайловича, что само по себе уникально и ново. В программе так же прозвучат произведения для арфы и виолончели И.С.Баха, Ф.Шуберта, П.И.Чайковского, П.Хиндемита. Но и это ещё не всё: во время исполнения в зале будет использовано специальное освещение с проекцией на большой экран картин Анны Макаровой, отобранных для выставки «Сны смешного человека». Будут использованы более 50 работ художницы.
Выставка Анны Макаровой «Сны смешного человека» откроется 20 апреля в галерее имени Карла Буллы (Невский пр., 54) и продлится по 10 мая. Все средства от возможной продажи работ пойдут на благотворительность.
Санкт-Петербургская академическая филармония
имени Д.Д.Шостаковича
Малый зал
26 апреля 2018 года
Начало в 19 часов
Музыкально-художественный вечер
по мотивам рассказа Ф.М.Достоевского
«СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА»
Автор идеи и солистка – Анна Макарова (арфа)
Художественное слово – Александр Князев (виолончель)
В программе будут исполнены сочинения для арфы и виолончели
Баха, Шуберта, Хиндемита, Чайковского
в сопровождении проекций картин Анны Макаровой,
созданных для выставки
«Сны смешного человека»
Режиссёр проекта – Алексей Шестаков
Художник по костюмам – Елена Бадмаева
Источник: Ореанда