ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рабочая неделя вот-вот закончится - самое время подумать, как провести свои свои выходные. В столице пройдут две выставки, одна опера, один концерт и один кинопоказ.



Футуристическая опера «Победа над Солнцем»

Время: 20:00

Место: Театр Стаса Намина (улица Крымский Вал, дом 9, строение 33)

Вход: от 100 рублей

Возрастное ограничение: 12+

В 1913 году в Санкт-Петербурге состоялась премьера оперы «Победа над Солнцем» композитора Михаила Матюшина и поэта Алексея Крученых с декорациями Казимира Малевича. Это событие важно по двум причинам: во-первых, тогда знаменитый «Чёрный квадрат» Малевича впервые появился на публике (в виде занавеса), а во-вторых, премьера оперы ознаменовала рождение футуристического театра — явления короткого, но яркого. Прорывное произведение было забыто довольно быстро — «Победу над Солнцем» вспомнили только в восьмидесятые и начали реконструировать ее по всему миру.

Свою версию футуристической оперы Театр Стаса Намина представил в 2015 году: костюмы по эскизам Казимира Малевича, музыка Михаила Матюшина и Александра Скрябина в переложении музыкального руководителя театра Александра Слизунова, современная хореография Екатерины Горячевой. В июне этого года спектакль был представлен европейской публике на Международном театральном фестивале в Равенне (Италия).



Выставка «Свет на просвет»

Время: до 20:00

Место: галерея «Нагорная» (улица Ремизова, дом 10)

Вход: полный билет — 100 рублей, 50 рублей — льготный

Возрастное ограничение: 0+

Выставка «Свет на просвет» в галерее «Нагорная» вот-вот завершит свою работу — успейте посетить ещё одно событие для поклонников отечественного художественного авангарда. Экспозиция объединяет вдохновленные смелостью футуристов, супрематистов, конструктивистов и абстракционистов работы современных художников. Среди участников — Клара Голицына, Петр Банков, Елена Кисель, Света Литвак, Ярослав Мартынов, Сергей Малютин, Николай Наумов, Александр Панкин, ученики мастерской ГЦСИ «Движущиеся картинки», студенты Института современного искусства и МГХПА имени С.Г. Строганова.



Лекция-концерт «Феномен Бартока»

Время: 19:30

Место: Музей Вадима Сидура (улица Новогиреевская, дом 37а)

Вход: 300 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Венгерский композитор Бела Барток считается одним из главных новаторов музыки ХХ века, хотя все модные авангардистские течения его времени вроде додекафонии прошли мимо него. Гораздо больше его интересовал фольклор - венгерский, болгарский, югославский, румынский.

На лекции в Музее Вадима Сидура можно будет узнать не только о жизни и творчестве Бартока, но и о венгерской народной музыке и культуре родины композитора в целом. После лекции произведения Бартока — сонаты для скрипки и фортепиано, для скрипки соло, пьесы — прозвучат в исполнении солистки оркестра Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского Вл.И. Немировича-Данченко Галины Скобелевой и Софьи Потылицыной, регулярно выступающей с концертами в Московской консерватории, Музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки и Московском международном доме музыки.



Показ фильма «Тартюф» Фридриха Вильгельма Мурнау

Время: 18:30

Место: кинотеатр «Сатурн» (улица Снежная, дом 18)

Вход: свободный

Возрастное ограничение: 12+

В «Сатурне» продолжается серия показов «Киновинтаж». Сегодня здесь покажут «Тартюфа» Фридриха Мурнау — немой фильм 1925 года, в котором соединились экранизация одноимённой комедии Мольера, оригинальная история и аллюзии на «Гамлета» Шекспира.



Выставка «12 городов будущего. Визионерская архитектура XXI века»

Время: с 10:00 до 20:00

Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2)

Вход: полный билет — 200 рублей, льготный — 100 рублей

Возрастное ограничение: 0+

10 октября в Музее Москвы открылась, пожалуй, самая мечтательная выставка недели. Её участники — архитекторы из Венеции, Москвы, Хельсинки и Санкт-Петербурга — представили своё видение устройства городов в будущем. Далеко не все участники представляют будущее как нагромождение «умных домов» из стекла и бетона, напичканных суперсовременными компьютерными системами. Например, известная московская архитектурная группа «Обледенение архитекторов» предлагает оглянуться назад: их проект вдохновлен советской типовой застройкой. Венецианец Ренато Рицци предлагает идти в прошлое ещё дальше — во времена давно минувшей бель эпок. А санкт-петербургский архитектор Александр Берзинг предлагает укрыться от урбанистического кошмара в антигороде.