10.01.2020, 16:56
Актёр из «Американской истории ужасов» умер в возрасте 27 лет
ИА «Ореанда-Новости». Актёр и музыкант Гарри Хейнс скончался в возрасте 27 лет, пишет «МК» со ссылкой на его маму Джейн Бэдлер.
Она рассказала, что актёр страдал от психического расстройства и зависимости. Она рассказал, что её сын умер ещё 7 января.
Хейнс наиболее известен по роли в сериале «Американская история ужасов». Кроме того, он снимался в таких проектах, как «ОА» и «Подлый Пит».
Она рассказала, что актёр страдал от психического расстройства и зависимости. Она рассказал, что её сын умер ещё 7 января.
Хейнс наиболее известен по роли в сериале «Американская история ужасов». Кроме того, он снимался в таких проектах, как «ОА» и «Подлый Пит».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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