Она рассказала, что актёр страдал от психического расстройства и зависимости. Она рассказал, что её сын умер ещё 7 января.Хейнс наиболее известен по роли в сериале «Американская история ужасов». Кроме того, он снимался в таких проектах, как «ОА» и «Подлый Пит».