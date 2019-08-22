ИА «Ореанда-Новости». Посетительница парка «Алмазный кратер» в американском штате Арканзас нашла алмаз весом 3,72 карата. Об этом сообщает телеканал ABC News. 27-летняя Миранда Холлингсхед (Miranda Hollingshead) узнала о знаменитом парке в округе Пайк четыре года назад, а в пятницу, 16 августа, решила посетить его с семьёй. Уроженка Техаса вспоминает, как сидела в тени и. «Я отвлеклась на секунду на детей, потом», — рассказывает она.

Женщина отнесла алмаз в специальный центр, где сотрудники парка зарегистрировали находку. Они объяснили Холлингсхед, что камень мог оказаться на поверхности благодаря недавно прошедшему дождю. Следуя традиции, американка вместе с сыном дала драгоценному камню название — Caro Avenger (Каро Мститель). Она объяснила, что первую часть имени придумал её ребёнок, а во второй она выразила свою любовь к супергероям. Теперь Холлингсхед решает, продать ли найденный алмаз или сделать из него кольцо.

Напомним, ранее в августе сообщалось, что учитель из штата Небраска Джош Лэник нашел в парке «Алмазный кратер» алмаз весом 2,12 карата. Во время прогулки по парку Лэник разглядел на земле любопытный камешек. «Я заметил блеск, а когда подобрал и покатал в руке, то понял, что у него нет острых граней», — рассказывает мужчина. Лэник показал его жене и спрятал в сумку. На обратном пути они заглянули в местный центр находок, где эксперт подтвердил, что это действительно алмаз, причём самый крупный из найденных в «Алмазном кратере» в 2019 году.

А в 2018 году сообщалось, что пожилая посетительница парка «Алмазный кратер» за 10 минут нашла алмаз весом 2,63 карата. Женщина отнесла его в центр находок, где ей подтвердили подлинность камня.