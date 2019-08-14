ИА «Ореанда-Новости». Бизнесмен и младший сын генерального прокурора России Игорь Чайка стал генпродюсером короткометражки «Архангел Михаил», пишет «Коммерсант».



Фильм посвящен военным. Сопродюсером картины стал Александр Жомов. РБК пишет, что его тёзка в 2016 году был первым замглавы службы контрразведки ФСБ.



Отмечается, что создателей фильма вдохновила песня «Архангел Михаил» Григория Лепса. Её же использовали как саундтрек к картине.