14.08.2019, 18:23
Чайка стал продюсером фильма о спецназе, снятом по песне Лепса
ИА «Ореанда-Новости». Бизнесмен и младший сын генерального прокурора России Игорь Чайка стал генпродюсером короткометражки «Архангел Михаил», пишет «Коммерсант».
Фильм посвящен военным. Сопродюсером картины стал Александр Жомов. РБК пишет, что его тёзка в 2016 году был первым замглавы службы контрразведки ФСБ.
Отмечается, что создателей фильма вдохновила песня «Архангел Михаил» Григория Лепса. Её же использовали как саундтрек к картине.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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