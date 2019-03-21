ИА «Ореанда-Новости» Заслуженный артист России, актёр Данила Козловский намерен снять фильм, рассказывающий о катастрофе в Чернобыле совместно с продюсером Александром Роднянским. Будущая кинокартина будет носить название «Опасная вода».

Информация об этом появилась после прошедшей 21 марта презентации проектов кинокомпаний, которые претендуют на господдержку от Фонда кино.

Как отметил продюсер Роднянский, в России никогда не снимали серьёзных фильмов о Чернобыльской аварии. Новую кинокартину планируют сделать масштабной и эмоциональной. Продюсер подчеркнул, что фильм должен вызвать у зрителей слёзы, переживание, а иногда даже смех.

В грядущем фильме главную роль исполнит Козловский.

По словам актёра, он хочет рассказать историю подвига трёх инженеров, которые во главе с Борисом Барановым предотвратили угрозу ещё более мощного взрыва после аварии.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке. В истории мировой атомной энергетики взрыв на Чернобыле стал самой масштабной катастрофой.