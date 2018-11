ИА «Ореанда-Новости». Стало известно, что киностудия Disney будет снимать сериал по вселенной «Звёздных войн», который покажет в собственном сервисе потокового видео. Такую информацию предоставляет агентство Reuters, цитируя главу киностудии Disney Роберта Айгера.

Новый проект, хотя его название ещё не объявили, уже будоражит умы поклонников популярной космической саги. Disney начнёт снимать сериал в будущем году. По окончании съёмок сериал планируют показывать в сервисе потокового видео Disney+. Дата выхода приквела пока неизвестна.

В настоящее время известно, что одну из ролей отдали актёру мексиканского происхождения Диего Луне. В новом сериале будет фигурировать персонаж, которого Диего Луна играл в первом спин-оффе (ответвлении сюжета) «Звёздных войн» под названием «Изгой-один». Это капитан Кассиан Андор, повстанец, погибший в конце фильма. Поэтому сериал, события в котором предшествуют истории «Изгоя-один», будет посвящён юности героя. Руководитель киностудии Роберт Айгер сообщил, что зрителей ждёт яркое повествование, наполненное «шпионскими страстями». В нём будет показано, как молодые повстанцы в стремлении вернуть надежду Галактике предпринимают дерзкие попытки бороться с безжалостной Империей.

Трилогия «Звёздные войны», которую снимал режиссёр Джордж Лукас, вначале была признана завершённой в 1983 году. И лишь в конце девяностых он решил «перезапустить» знаменитую франшизу и снял ещё три фильма, в которых рассказал о событиях, произошедших до уже описанных.

В 2012 году кинокомпанию Lucasfilm приобрела киностудия Disney. Уже в 2015 году в кинотеатрах показали седьмой эпизод «Звёздных войн», который получил название «Пробуждение Силы» (The Forсe Awakens). Кассовые сборы этого эпизода по всему миру составили свыше $2 млрд. Примерно $1,3 млрд собрал восьмой эпизод - «Последние джедаи» (The Last Jedi), который был выпущен в 2017 году. Первым спин-оффом саги стал фильм «Изгой-один. Звёздные войны. Истории», появившийся на экранах годом ранее. Второй спин-офф - история юности одного из основных персонажей космической оперы, авантюриста Хана Соло, которую поклонники увидели уже в 2018 году.