ИА "Ореанда-Новости". Американский писатель-фантаст Джордж Мартин сообщил, что планирует дописать серию книг "Песнь льда и пламени", по которой снят популярный сериал "Игра престолов". Об этом автор написал в своем блоге.



"Это случится не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал "Песни льда и пламени", - пообещал писатель в блоге. Мартин рассказал о подготовке каналом HBO приквела сериала и напомнил, что в ближайшее время выйдет финальный сезон "Игры престолов".

Отметим, что по замыслу создателей приквела действие разверн`тся за несколько тысяч лет до событий, разворачивающихся в сериале "Игра престолов". На одну из главных ролей уже утверждена британская актриса Наоми Уоттс.

Джордж Мартин является современным американским писателем-фантастом, сценаристом, продюсером и редактором, лауреатом многих литературных премий. Известность получил в 1970 – 80-е годы благодаря рассказам и повестям в жанре научной фантастики, литературы ужасов и фэнтези. Однако всемирную известность автору принес цикл романов "Песнь льда и пламени", выходящий с 1996 года. После публикации этих книг литературные критики стали называть Матрина "американским Толкином". В 2011 году журнал Time включил Джорджа Мартина в свой список самых влиятельных людей в мире.

По мотивам цикла "Песнь льда и пламени" американский канал HBO создал сериал "Игра престолов", премьера которого состоялась в апреле 2011 года. Сериал признан одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Заключительный восьмой сезон планируется показать в 2019 году.