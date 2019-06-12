Микелла рассказала, что клип она снимает совместно с Ержаном Максимом, ей бывшим соперником по шоу «Голос.Дети».В комментариях многие посчитали нужным напомнить про скандал на шоу, на котором победу Микеллы аннулировали после того, как была выявлена накрутка голосов. Некоторые вообще призвали её бросить музыкальную карьеру.



