ИА «Ореанда-Новости». Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала фотографии со съёмок своего первого клипа. Однако публика начинающую певицу не поддержала.

Микелла рассказала, что клип она снимает совместно с Ержаном Максимом, ей бывшим соперником по шоу «Голос.Дети».

В комментариях многие посчитали нужным напомнить про скандал на шоу, на котором победу Микеллы аннулировали после того, как была выявлена накрутка голосов. Некоторые вообще призвали её бросить музыкальную карьеру.


 