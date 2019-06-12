12.06.2019, 22:49
Дочь Алсу начали травить за рассказ о своём первом клипе
ИА «Ореанда-Новости». Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала фотографии со съёмок своего первого клипа. Однако публика начинающую певицу не поддержала.
Микелла рассказала, что клип она снимает совместно с Ержаном Максимом, ей бывшим соперником по шоу «Голос.Дети».
В комментариях многие посчитали нужным напомнить про скандал на шоу, на котором победу Микеллы аннулировали после того, как была выявлена накрутка голосов. Некоторые вообще призвали её бросить музыкальную карьеру.
Микелла рассказала, что клип она снимает совместно с Ержаном Максимом, ей бывшим соперником по шоу «Голос.Дети».
В комментариях многие посчитали нужным напомнить про скандал на шоу, на котором победу Микеллы аннулировали после того, как была выявлена накрутка голосов. Некоторые вообще призвали её бросить музыкальную карьеру.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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