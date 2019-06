ИА «Ореанда-Новости» Издание 24/7 Wall Street представило рейтинг из 100 лучших песен за всю историю человечества, основываясь на чарте Billboard Hot 100, продаже синглов, а также количестве записанных кавер-версий.

Так, лучшей песней в истории была признана Yesterday британской группы The Beatles. Как отмечают аналитики, эта композиция 11 недель была на первом месте в чарте Billboard Hot 100, на неё записано 665 кавер-версий.

На втором месте расположилась песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel. И бронзу в рейтинге получила композиция Rolling In The Deep британской певицы Adele.