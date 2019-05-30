30.05.2019, 16:13
Эксперты назвали лучшие песни за всю историю
ИА «Ореанда-Новости» Издание 24/7 Wall Street представило рейтинг из 100 лучших песен за всю историю человечества, основываясь на чарте Billboard Hot 100, продаже синглов, а также количестве записанных кавер-версий.
Так, лучшей песней в истории была признана Yesterday британской группы The Beatles. Как отмечают аналитики, эта композиция 11 недель была на первом месте в чарте Billboard Hot 100, на неё записано 665 кавер-версий.На втором месте расположилась песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel. И бронзу в рейтинге получила композиция Rolling In The Deep британской певицы Adele.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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