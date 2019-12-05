ИА «Ореанда-Новости». Стал известен список любимых новогодних фильмов населения России.

Данными поделился проект «Кино Mail.ru». Статистика показала, какие фильмы россияне любят пересматривать в праздники. В список вошли фильмы Рязанова, один из которых возглавил рейтинг.

Любимым фильмом страны стала «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Картина действительно уже является легендарной, ведь россияне не могут представить себе праздник без её просмотра. История о Евгении Лукашине, который в нетрезвом состоянии по ошибке летит в Ленинград (Санкт-Петербург), демонстрируется с 1976 года.

На второй строчке расположился фильм Криса Коламбуса, который стал международным символом Рождества и Нового года. Картина «Один дома» остаётся любимой новогодней лентой у людей из разных стран. Закрыл лидерскую тройку фильм «Карнавальная ночь», также снятая Эльдаров Рязановым. Картине уже больше 60 лет, однако её популярность не падает.

Также в лист любимого новогоднего кино попали «Чародеи», «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Реальная любовь» и другие. Однако, как отметили эксперты, в список не вошла ни одна современная российская новогодняя комедия.