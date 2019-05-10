Ивановка

Жителей и гостей Тамбовской области ожидают в деревне Ивановка (Уваровский район области) 25 мая к 15:00. В этом году фестиваль закончит свою работу в час ночи.Фестиваль «Сиреневая ночь» проходит в музее каждый год в мае.В это время здесь распускаются кусты этого растения, которые так были любимы композитором Рахманиновым. Отсюда и название фестиваля. Организаторы фестиваля планируют для посетителей разнообразную концертную программу. Фестиваль объединит на одной сцене несколько видов музыкальных жанров. Здесь будут представлены и классическая музыка, и выступление фольклорных ансамблей, и эстрадно-танцевальная программа «Сиреневый калейдоскоп».

Помимо музыкальной части программы ожидается и музейно-экспозиционная: новые экспозиции, концерты, экскурсии по ночному особняку и флигелю "Тайны старой усадьбы", угощение для гостей и многое другое в планах организаторов. На аллеях парка усадьбы, где проживал Сергей Рахманинов, расположатся мобильные выставки и художественные вернисажи. Необычной для посетителей станет выставка сиреневых сувениров. Будет организована работа кафе и сувенирных лавок. Сотрудники музея запустят акцию "Посади свой цветок в Ивановке", участие в которой смогут принять все гости мероприятия. По традиции завершится праздник праздничным фейерверком.

На официальном сайте музея-усадьбы подробно представлена программа фестиваля "Сиреневая ночь".