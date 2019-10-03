03.10.2019, 20:17
Галустян перешёл из ТНТ на телеканал СТС
ИА «Ореанда-Новости». Артист Михаил Галустян ушел с канала ТНТ, на котором проработал больше десяти лет, пишет «Коммерсант».
Галустян теперь будет работать на канале СТС. Он будет соведущим нового шоу «Русские не смеются» вместе с Сергеем Светлаковым. Кроме того, Галустян также планирует потом участвовать сериалах и кино, которые делает СТС.
Отмечается, что артист заключил с СТС эксклюзивный контракт на несколько лет.
Галустян теперь будет работать на канале СТС. Он будет соведущим нового шоу «Русские не смеются» вместе с Сергеем Светлаковым. Кроме того, Галустян также планирует потом участвовать сериалах и кино, которые делает СТС.
Отмечается, что артист заключил с СТС эксклюзивный контракт на несколько лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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