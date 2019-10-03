Галустян теперь будет работать на канале СТС. Он будет соведущим нового шоу «Русские не смеются» вместе с Сергеем Светлаковым. Кроме того, Галустян также планирует потом участвовать сериалах и кино, которые делает СТС.Отмечается, что артист заключил с СТС эксклюзивный контракт на несколько лет.