Ежегодно в Рождественском фестивале, который по традиции проходит в стенах Московского международного Дома музыки, принимают участие известные детские хоровые коллективы из разных стран. Украшением программы юбилейного смотра станет выступление мальчиков древнего бенедиктинского монастыря Монсеррат, ведущего свою историю с XIII века. Коллектив давно завоевал мировую славу и был удостоен целого ряда престижных международных премий. На родине его заслуженно называют «культурным наследием Каталонии».Хоровая школа монастыря Монсеррат (Escolania de Montserrat) уже более 800 лет хранит традиции обучения хоровому пению. На протяжении веков воспитанники в возрасте от 9 до 14 лет живут в интернате при монастыре и дома бывают лишь раз в неделю. Здесь они проходят курс средней школы и получают общее музыкальное образование. График выступлений хора расписан на месяцы вперед: Япония, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Пуэрто-Рико, Венгрия, Швеция, Польша – и повсюду «маленьких ангелов древнего монастыря» встречают полные залы и восторженные овации.Коллектив записал десятки дисков, сотрудничал с ведущими оркестрами Испании (оркестр Кадакеса, Симфонический оркестр Барселоны, Национальный оркестр Каталонии, Национальный камерный оркестр Андорры), был участником оперных постановок в Театре Лисео в Барселоне, выступал совместно с оркестром Le Concert des Nations и Королевской капеллой Каталонии под руководством Жорди Саваля и оркестром театра.Концерт хора мальчиков в Доме музыки – уникальная возможность услышать песнопения древнего бенедиктинского монастыря, передаваемые монахами последующим поколениям на протяжении многих сотен лет, а также старинные народные песни и сочинения современных композиторов Каталонии.

23 января 2020, Светлановский зал, 19:00

Хор мальчиков монастыря Монсеррат (Испания)

Х Рождественский фестиваль духовной музыки

Escolania De Montserrat

Художественный руководитель и дирижер – Лоренц КАСТЕЛЬО

Висенс ПРУНЕС, орган/фортепиано