18.09.2019, 12:25
18 сентября актрисе Грете Гарбо (Густафссон) исполнилось бы 114 лет
ИА «Ореанда-Новости» Звезда немого кино не вышла замуж и не родила ни одного ребёнка, а в 35 лет будучи на пике своей карьеры ушла из кинематографа. Всю дальнейшую жизнь она избегала внимания журналистов, стараясь не показываться в общественных местах.
Тем не менее, в 1928 году Грета намеревалась выйти замуж. Супругом должен был стать известный в то время актёр – Джон Гилберт. Вместе с ним Грета Гарбо снималась в фильмах: «Плоть и дьявол», «Любовь», «Женщина дела», «Королева Кристина». Но потом она разорвала помолвку прямо у алтаря.
Несмотря на свою личную жизнь, Грета Гарбо сделала себе громкое имя в немом кино, которое и по сей день не забыто.
Источник: «Ореанда-Новости»
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