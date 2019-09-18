Всю дальнейшую жизнь она избегала внимания журналистов, стараясь не показываться в общественных местах.

Тем не менее, в 1928 году Грета намеревалась выйти замуж. Супругом должен был стать известный в то время актёр – Джон Гилберт. Вместе с ним Грета Гарбо снималась в фильмах: «Плоть и дьявол», «Любовь», «Женщина дела», «Королева Кристина». Но потом она разорвала помолвку прямо у алтаря.

Несмотря на свою личную жизнь, Грета Гарбо сделала себе громкое имя в немом кино, которое и по сей день не забыто.