ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Анастасия Вертинская и Никита Михалков поженились, когда они оба были еще студентами и прошили вместе совсем недолго. Однако Михалков уверен, что она до сих пор испытывает к нему сильные чувства.

Они оба были страстно увлечены своим делом, она отчаянно желала стать актрисой, он же занимался своим ремеслом. Михалков считал, что жена должна жить его жизнью и его интересами. Кто-то должен был уступить в этих отношениях, но этого так и не случилось.

Актриса не скрывает, что Никита Михалков до сих пор для нее остается очень близким человеком в ее жизни. Она жалеет об их разводе, ведь именно она не смогла отступить от своей мечты и полностью отдаться семье.

Актриса стала известной в 1961 году благодаря фильму «Алые паруса». Его посмотрела вся страна и центром притяжения была главная героиня Ассоль, которую играет никому тогда не известная актриса. По славам Михалкова, Анастасия была идолом, мечтой. Она мгновенно взлетела.

Сама Настя тогда не знала, будут ли в ее жизни другие берега, к какому ее прибьет и куда вынесет её волна. По словам Анастасии, она является противоположностью этой героине и никогда не ждала своего принца. И к ней не приплывали Алые паруса.

Слава настигла Настю, когда она училась в последнем классе школы. Для нее в это время слава стала испытанием, потому что она любит уединение и комфорт. Но с другой стороны это ей помогло избавиться от страхов и комплексов.

Прошло уже много лет после фильма «Алые паруса», однако Анастасия Вертинская до сих пор обладает блеском, легкостью, талантом и внутренней свободой.