Однако потом интересующиеся фанаты решили задать главному актёру, играющему Джокера, интригующий вопрос: «Могут ли сцены с насилием как-то нездорово повлиять на зрителей»? Артур Флек прервал интервью и ушёл. Позже актёр пришёл обратно, когда проблему решил представитель Warner Bros.

Ранее режиссёр Тодд Фелипс отвечал на этот вопрос. Он отметил, что, по его мнению, фильмы как бы служат отражением эпохи, но никогда не формируют её.

Вдобавок, сценарий фильма был написан в 2017 году, но действие картины происходит в 1970-1980 годах.