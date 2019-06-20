ИА «Ореанда-Новости» Российский продюсер Бари Алибасов, накануне выписанный из больницы, сдал анализы, призванные выявить содержание или отсутствие психотропных веществ в его организме.

Об этом журналистам сообщил пиар-директор Бари Каримовича Вадим Горожанкин.

Горожанкин добавил, что анализы у известного шоумена и продюсера были взяты экстренно, и их результаты будут непременно обнародованы в ближайшее время.

Ранее Алибасов выступил с заявлением о лишении наследства своего единственного сына.