18.09.2019, 11:37
Без права на ошибку: в Милане ждут модных прорывов
ИА «Ореанда-Новости» Сейчас от талантливых дизайнеров ожидают роста продаж, поэтому художникам модной индустрии придется приложить все свои усилия.
Такие фирмы как: Versace, Armani, Gucci, Prada, Fendi и Dolce&Gabbana по-прежнему остаются на верхушке списков и с достоинством отстаивают свои бренды.
Интересно то, что уже в первый день была проведена презентация марок, намекающих на их русское производство. Впрочем, если копнуть глубже, сама платформа Fashion Vibes основала некая блогерша – Юлия Пальчикова, выступающая под именем Matryoshka.G.
Источник: «Ореанда-Новости»
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