Такие фирмы как: Versace, Armani, Gucci, Prada, Fendi и Dolce&Gabbana по-прежнему остаются на верхушке списков и с достоинством отстаивают свои бренды.

Интересно то, что уже в первый день была проведена презентация марок, намекающих на их русское производство. Впрочем, если копнуть глубже, сама платформа Fashion Vibes основала некая блогерша – Юлия Пальчикова, выступающая под именем Matryoshka.G.