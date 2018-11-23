ИА «Ореанда-Новости» В Санкт-Петербурге зрителям представят ретроспективу Фриды Кало и Диего Риверы. Выставка пройдет с апреля по май 2019 года. На ней будет представлено более 90 произведений из музеев и частных коллекций. В экспозицию войдут фото и видеодокумнеты.

Экспозиция включает в себя "шедевры, созданные мастерами". Она "расскажет историю супружеской пары, ставшей самой знаменитой в искусстве ХХ века". Среди выставленных работ будут и "русские рисунки" 1956 года, и ранние работы Кало, и произведения зрелого периода. Особое внимание уделят автопортретам художницы. Так, на выставке можно будет увидеть знаменитую "Сломанную колонну". Кроме того, привезут в музеи работы Риверы - на экспозиции покажут все этапы его творчества.

"Ривера несколько раз был в СССР и подарил стране Советов несколько своих работ - на выставке будут представлены наиболее значимые из них, например, картина "Славная победа" из собрания ГМИИ имени А.С.Пушкина, которую в 1955 году он передал в дар Союзу художников. Также среди работ Риверы будут показаны его так называемые "русские рисунки", сделанные во время второго визита в СССР в 1956 году", - пояснили организаторы.

До петербургской выставки работы Фриды Кало и Диего Риверы покажут в московском "Манеже".