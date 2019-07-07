07.07.2019, 21:26
Джеймс Ганн хочет снять сиквел "Гори, гори ясно"
ИА «Ореанда-Новости» В своём Instagram-аккаунте режиссёр Джеймс Ганн, отвечая на вопросы фанатов, сказал, что хочет поработать над второй частью фильма "Гори, гори ясно".
Однако Джеймс отметил, что в ближайшие годы будет занят постановкой сиквела "Отряда самоубийц", а также продолжением "Стражей галактики", которое сейчас находится в подвешенном состоянии.
Несмотря на это, Джеймс Ганн заявил, что разговоры о разработке сиквела про злого Супермена уже ведутся. Но он добавил, что режиссёром картины выступит кто-то другой.
"Гори, гори ясно" вышел в прокат в 2019 году и практически повторяет сюжет "Супермена", однако в этом фильме мальчик с другой планеты выбирает противоположную добру сторону. Сейчас же Джеймс Ганн работает над второй частью фильма "Отряд самоубийц", который выходит в российский прокат 4 августа 2021 года.
Однако Джеймс отметил, что в ближайшие годы будет занят постановкой сиквела "Отряда самоубийц", а также продолжением "Стражей галактики", которое сейчас находится в подвешенном состоянии.
Несмотря на это, Джеймс Ганн заявил, что разговоры о разработке сиквела про злого Супермена уже ведутся. Но он добавил, что режиссёром картины выступит кто-то другой.
"Гори, гори ясно" вышел в прокат в 2019 году и практически повторяет сюжет "Супермена", однако в этом фильме мальчик с другой планеты выбирает противоположную добру сторону. Сейчас же Джеймс Ганн работает над второй частью фильма "Отряд самоубийц", который выходит в российский прокат 4 августа 2021 года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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