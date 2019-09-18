В них будет представлено три различных вариации сюжета.

Тем не менее, зрителю не получится сократить просмотр, чтобы узнать все о судьбе героев. Так как все три ленты представляют собой три различные концовки.

Актёр, Анвар Халуев, остался доволен неожиданными сюжетными поворотами сценария: «Я прочитал сценарий на одном дыхании! Он полностью отвечает на все вопросы, которые были подвешены на протяжении двух сезонов».