18.09.2019, 15:03
Финал сериала «Чернобыль. Зона отчуждения»
ИА «Ореанда-Новости»Пятерка молодых людей закончит путешествие во времени и заключительным итогом их странствий станут сразу три полнометражных фильма. В них будет представлено три различных вариации сюжета.
Тем не менее, зрителю не получится сократить просмотр, чтобы узнать все о судьбе героев. Так как все три ленты представляют собой три различные концовки.
Актёр, Анвар Халуев, остался доволен неожиданными сюжетными поворотами сценария: «Я прочитал сценарий на одном дыхании! Он полностью отвечает на все вопросы, которые были подвешены на протяжении двух сезонов».
Источник: «Ореанда-Новости»
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