Галкин, как любящий отец и муж, загрузил в Сеть видео, как малыши танцуют и веселятся под звуки рояля, на котором играет мама – Алла Пугачёва.

Стоит сказать, что Галкин регулярно радует своих подписчиков забавными видеороликами про своих детей. Например, на одном из видео дочка сказала, что её брат станет «королем России» и это привело фанатов в восторг.

Напомним, близнецы родились на свет 18 сентября 2013 года суррогатной матерью. Лиза – старшая сестра, поскольку появилась на свет на несколько минут раньше Гарри.