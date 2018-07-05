ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Администрация исторического факультета при Московском государственном университете имени Ломоносова попросила прощение за поведение своих сотрудников, которые неверно расценили просьбу сотрудников безопасности галереи прекратить несогласованную экскурсию. Истфак попытался уладить конфликт, который возник после публикации на своей страничке Facebook комментария сотрудника вуза Максима Шевченка.

Администрация истфака МГУ им. Ломоносова извинилась перед Третьяковской галереей и выразила надежду, что инцидент не ухудшит отношения между вузом и галерей. Об этом сообщили в пресс-службе МГУ.

Дело в том, что сотрудник кафедры истфака МГУ, кандидат исторических наук Маким Шевченко, сообщил на своей страничке в соцсетях, что во время посещения выставки Верещагина к нему и ещё нескольким сотрудникам и аспирантам кафедры подошли сотрудники безопасности музея с просьбой прекратить их групповую экскурсию, которая была не согласована с галереей. При этом Шевченко отметил, что намерения проводить экскурсию у них и не было. Эту информацию опубликовали в СМИ.

Однако в галерее объяснили ситуацию. Со слов руководства Третьяковки, с 15 мая этого года у них введена специальная система бейджей, которые необходимы для проведения групповых занятий и групповых экскурсий. С помощью бейджей служба безопасности выявляет не оформленные группы. Однако сотрудники истфака МГУ не ознакомились с этими правилами и начали занятие на выставке Верещагина. А обоснованные требования сотрудников галереи были восприняты негативно.

По мнению руководства галереи, неверную позицию сотрудники истфака распространили в СМИ и в письме в Минкульт. Такое заявление вредит не только репутации Третьяковской галереи, но и самого исторического факультета.

При этом руководство исторического факультета выразила надежду, что возникшая ситуация, которая неправильно была понята сотрудниками вуза, не разрушит сложившуюся за долгие годы дружбу между галереей и факультетом.



