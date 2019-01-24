ИА «Ореанда-Новости» Из фондов Государственного исторического музея пропала икона «Богоматерь Смоленская Шуйская» (Вологда, XVI в.), о пропаже уже доложили в правоохранительные органы.



В начале декабря икона должна была экспонироваться на плановой выставке, однако хранитель её не выдал и не смог объяснить, где она находится. Икона была возвращена в фонд древнерусской живописи Исторического музея в августе 2018 года, до этого она была выставлена в Мурманском художественном музее.

Сейчас устанавливаются обстоятельства исчезновения иконы и возможный материальный ущерб. Сотрудники полиции изучают записи с видеокамер, а работники музея проводят сверку фонда древнерусской живописи.

«В настоящее время проводится полная сверка фонда древнерусской живописи (около 30000 единиц хранения), только по результатам которой можно будет официально заявить о том, что икона не найдена. Более года фонды отдела древнерусской живописи Исторического музея находятся во временном хранилище в складированном состоянии на время реставрации в помещениях стационарного фондохранилища, что создает сложности в деле учета и процессе необходимой обработки фондов», - говорится в официальном заявлении пресс-службы музея.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин обратился в Министерство культуры РФ, где пообещали оказать содействие в поиске иконы.Об этом рассказал ТАСС директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

«Пока мы знаем только то, что к нам обратился Алексей Левыкин по поводу факта пропажи иконы, - отметил представитель Минкультуры. - Директор музея одновременно сообщил о пропаже в полицию и нам. Будет принимать все необходимые меры».

Всего российских музеях хранится несколько старинных Шуйско-Смоленских икон Божией Матери, которые также известны как Шуйские.