06.02.2020, 21:14
Киану Ривз был замечен на улицах Сан-Франциско на съёмках «Матрицы 4»
ИА «Ореанда-Новости». Жители Сан-Франциско заметили звезду со съёмочной группой«Матрицы 4» на одной из улиц американского города. Также на сделанных очевидцами фотографиях засветилась и режиссёр фильма Лана Вачовски. В предстоящем фильме снимаются и другие звёзды Голливуда, в частности, Кэрри-Энн Мосс, Нил Патрик Харрис.
Лана Вачовски (а в прошлом до перемены пола — Ларри Вачовски) выступает не только в качестве режиссёра четвертой части культового фильма, но является также и её сценаристом совместно с писателями Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом (последний является также автором нашумевшего «Облачного атласа»).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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