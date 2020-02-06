В предстоящем фильме снимаются и другие звёзды Голливуда, в частности, Кэрри-Энн Мосс, Нил Патрик Харрис.





Лана Вачовски (а в прошлом до перемены пола — Ларри Вачовски) выступает не только в качестве режиссёра четвертой части культового фильма, но является также и её сценаристом совместно с писателями Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом (последний является также автором нашумевшего «Облачного атласа»).