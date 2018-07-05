



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . На текущей недели любители кино смогут насладиться премьерами фильмов. В кинотеатрах стартуют показы следующих кинолент: "Человек-муравей и Оса", "Пылающий", “Зверь" и другие.

Для поклонников фильмов о супергероях на большие экраны вернулся Человек-муравей, роль которого исполнил американский актёр Пол Радд. Скотт Лэнг получил право вступить в команду Мстителей, однако привязанность к родной дочери заставляет его задержаться в родном городе Сан-Франциско. Доктор Хэнк Пим, которым был создан чудо-костюм со способностью изменять размеры своего хозяина, призывал Скотта Лэнга поучаствовать в новом и, конечно же, крайне опасном задании. Напарницей Человека-муравья при выполнении важной миссии станет Оса, роль которой досталась Эванджелине Лилли. В съёмках киноленты также приняли участие такие известные актёры, как Майкл Пенья, Бобби Каннавале, Майкл Дуглас и Мишель Пфайффер. По мнению зарубежных критиков, данная кинокартина довольно лёгкая и забавная. Особенно это заметно будет тем, кто успел увидеть мрачное завершение эпичной франшизы про Мстителей. Кинокритики оценили новый фильм от Марвел менее, чем на 7 баллов из 10, по версии сайта Rotten tomatoes.





Любители артхаусного кино обязательно посетят фильм, снятый южнокорейским режиссёром Ли Чхан Дона, “Пылающий”. В сюжет киноленты лёг рассказ Харуки Мураками "Сжечь Сарай". Фильм описывает нам историю молодого человека по имени Чон-су, который встретил девушку Хэ-ми, жившую с ним раньше по соседству. Герои выросли вместе, а теперь девушка планирует отправиться в Африку и обращается к Чон-су с просьбой присмотреть за её кошкой. Хэ-ми возвращается домой с обеспеченным мужчиной. Вдвоём они делятся с главным героем своим тайным увлечением. С тех пор Чон-су покидает покой, герой постоянно в ожидании чего-то ужасного. Кинолента не была награждена ни в одной номинации, однако зарубежные кинокритики оценили картину очень высоко. По версии сайта Rotten tomatoes, южнокорейский фильм получил 9 баллов из 10.





Для тех, кому не хватает острых ощущений, на большие экраны выходит триллер “Зверь”. Кинолента является первой в таком жанре работой британского режиссёра Майкла Пирса. В центре сюжета находится молодая девушка Молл, проживающая не маленьком острове. Её жизнь усложняют разногласия с семьёй и давление со стороны родных. Молодой человек Паскаль, в которого влюбилась Молл, стал для героини воплощением свободы. Однако чувства в сердце девушки вспыхнули в не самое спокойное для местных жителей время - на территории острова появился серийный убийца. Семья Молл подозревает, что им является Паскаль. Девушке приходится выбирать: остаться на стороне семьи и общество, обвиняющих Паскаля в убийствах или пойти против всех, ради любви. Кинокритиками фильм был оценён на 7,5 баллов из 10. По мнению экспертов, кинокартина отражает психологическую напряжённость. Отдельно отмечается актёрская игра и видеоряд.



