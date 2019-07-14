ИА «Ореанда-Новости» Компания Apple решила снять телесериал, который способен составить конкуренцию «Игре престолов», пишет портал Cult of Mac.

Компания, занимающаяся продажей мобильных телефонов, приняла решение вложить деньги (около 150 миллионов долларов) в перспективный сегмент, который на сегодняшний день чрезвычайно популярен.

По имеющейся информации, первый сезон проекта под названием «See» будет состоять из 10 серий. Длительность каждой серии- 60 минут.

Для работы над проектом привлекли лучших специалистов. Главную роль в сериале исполнит Джейсон Момоа.