ИА "Ореанда-Новости" Французскую классическую музыку рубежа XIX – XX веков можно будет услышать в стенах Большого зала Московской консерватории. Сольный концерт заслуженного артиста Российской Федерации, пианиста Павла Нерсесьяна состоится 5 ноября.

В программе музыкального вечера фортепианные партии таких известных французских композиторов как Клод Дебюсси, Жорж Бизе и Морис Равель. В целом, она посвящена французской музыке рубежа XIX –XX веков, которую музыковеды назвали «прекрасной эпохой». Рубеж веков ознаменовался во Франции появлением и активным развитием таких жанров в живописи и литературе как импрессионизм и экспрессионизм. В это время зарождалось абсолютно новое направление в искусстве — кинематограф. Эти процессы трансформации и поиска новых стилистических решений не обошли стороной и музыку. В эту эпоху музыканты также пробовали найти новые формы выражения и выразительности, и французские композиторы Клод Дебюсси и Морис Равель экспериментировали не только с формой, но и с красками или гармоническими сочетаниями.

Профессор кафедры Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов, профессор Бостонского университета Павел Нерсеньян выступит перед гостями консерватории. Особенность предстоящего концерта заключается в том, что в залах, вмещающих до одной тысячи слушателей, музыканты-инструменталисты в настоящее время выступают всё реже. Однако именно сольное исполнение позволит в полной мере раскрыть всё мастерство отдельного исполнителя.

Начало сольного концерта Павла Нерсеньяна запланировано на семь вечера. Билеты можно приобрести в кассах и на официальном сайте столичной консерватории.