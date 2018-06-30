ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 июля (среда) филиал Мариинского театра в Республике Северная Осетия даст финальный концерт этого сезона.

Сбор слушателей будет проходить в Концертном зале государственной филармонии по адресу: город Владикавказ, улица Миллера, дом 34. В семь часов вечера там выступит симфонический оркестр под управлением дирижера Заурбека Гугкаева - заслуженного артиста Республики Северная Осетия - Алания.

Концерт пройдет при участии хора национальной песни, художественный руководитель и дирижер - Ольга Джанаева. Стоимость билетов варьируется от 100 до 350 рублей, наиболее низкие по цене места - непосредственно у самой сцены и на балконе, «серединка» - более дорогая.

Это был первый сезон филиала театра в Северной Осетии. Открытие второго должно произойти в ближайший сентябрь. В прошлом году сезон 10-ого сентября открывал также дирижер Заурбек Гугкаев и солист Сергей Редькин, а в программе была третья симфония Бетховена и второй концерт Рахманинова.

Ближайшие для посещения мероприятия Мариинского театра в Северной Осетии - премьера балета «Портрет Дориана Грея» 1-ого и 3-его июля (воскресенье и вторник) в семь часов вечера на сцене Национального театра оперы и балета по адресу: город Владикавказ, улица Тхапсаева, дом 18. Исполнителями будут Аслан Хугаев в роли Дориана Грея, Виолетта Магамедханова в роли Сибиллы, Маргарита Джигкаева как мать Сибиллы и другие.

Все билеты на представление 3-его числа уже распроданы, на балет 1-ого июля осталось совсем немного мест. Стоимость варьируется от 50 до 200 рублей.

Самую большую известность Мариинский театр имеет в Санкт-Петербурге, где завершает уже двести тридцать пятый сезон.

Также имеется филиал во Владивостоке, там он празднует юбилей - пятый сезон своей творческой деятельности. На Приморской сцене еще не спешат прощаться со зрителями, программа расписана до начальных чисел августа.