Мировые и российские премьеры прозвучат на концертах международного фестиваля новой музыки «Звуковые пути»

20 и 24 ноября в Малом зале Петербургской филармонии пройдут концерты 30 международного фестиваля новой музыки «Звуковые пути». Организованный Союзом композиторов Санкт-Петербурга и Творческой ассоциацией «Звуковые пути», в этом году фестиваль продлится с 18 по 25 ноября и включит восемь программ. Художественный руководитель фестиваля – Александр Радвилович.



«Возвращение к этой теме сегодня обретает новое звучание, – говорится в официальном пресс-релизе фестиваля, – Кроме уже известных петербургской публике опусов, на концерте 20 ноября Ансамбль солистов Академического симфонического оркестра Филармонии под управлением Фёдора Леднева исполнит только что написанные произведения англичанина Джеймса Кларка («2018-E» для шести инструментов), москвича Юрия Каспарова («Идиллия параллельной реальности» для десяти исполнителей) и петербуржца Леонида Резетдинова («Капричос», гротеск-сюита по офортам Гойи для инструментального ансамбля и детского голоса)». Также в программу войдут Концерт «Утопия» для скрипки и девяти музыкантов Александра Попова и сочинение Александра Радвиловича «Большой Брат», жанр которой автор определил как антиутопия для баритона, невидимого баса, двух дикторов, женского хора и ансамбля на тексты Оруэлла, Замятина, Хаксли и Гессе.



24 ноября в Малом зале филармонии слушателям будет представлена программа «МАСМ vs Multilatérale». Постоянный партнёр фестиваля «Звуковые пути» Московский ансамбль современной музыки и новый участник фестиваля, французский ансамбль Multilatérale, исполнят сочинения Сальваторе Шарино, Оскара Бьянки, Яниса Ксенакиса, Каролы Баукхольт, Эдисона Денисова. Впервые в России на концерте прозвучат пьесы Фаусто Ромителли «Le Domeniche alla periferia dell’impero» для басовой флейты, кларнета, скрипки и фортепиано, Янна Робэна «Fterà II» для бас-кларнета, виолончели и фортепиано и Филиппа Леру «Continuo(n)s» для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано.



Наряду с Малым залом филармонии площадками для фестивальных событий станут Дворец Белосельских-Белозерских и Дом композиторов. В афише 30-го фестиваля новой музыки «Звуковые пути» – 30 мировых премьер, 26 российских премьер, 76 опусов, созданных как классиками ХХ века, так и консерваторскими студентами. На концертах фестиваля прозвучат сочинения 64 композиторов из 17 стран мира, в числе которых Россия, Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индонезия, Италия, Киргизия, Корея, Норвегия, Украина, Франция, Швейцария, Швеция, США.



Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте.



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