Они состоятся в четырёх залах консерватории.

В Большом зале месяц начнётся с Музыкального фестиваля «Эстафета веры», посвящённого 90-летию со дня рождения В.В. Горностаевой. В воскресенье, 6 октября, стартует XV Международный осенний хоровой фестиваль имени Б.Г. Тевлина «Планета Шнитке». Два дня будут посвящены творчеству композитора и педагога Альфреда Шнитке. В этом году ему исполнилось бы 85 лет. Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением Анатолия Левина состоится 16 октября. Программа мероприятия посвящена 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского.

В Малом зале консерватории второй осенний месяц начнётся с концерта «Шедевры барокко», посвящённого Международному дню музыки. 8 и 24 октября все любителей медных духовых инструментов ждут на IX Международном музыкальном фестивале «BRASS-DAYS 2019». 27 октября откроется XI Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах. Проведение конкурсных прослушиваний запланировано на три дня.

В Рахманиновском зале 3 октября состоится фестиваль к 90-летию Джорджа Крама. Юбилейные концерты в честь 70-летия ректора Московской консерватории, профессора А.С. Соколова пройдут 8 и 9 октября. Авторский вечер Андрея Рубцова запланирован на 10 октября – состоится фестиваль «Двойная трость». 215-летие со дня рождения М.И. Глинки отметят 13 октября концертом «Камерная музыка в зеркале времён». Конец месяца будет проходить под эгидой XVI Международного фестиваля современной музыки «Московский форум». Открытие состоится 23 октября, форум завершит работу 26 октября.

В концертном зале имени Н.Я. Мясковского 6 и 20 октября пройдёт XXI Международный фестиваль «Душа Японии», также состоится ряд концертов в рамках абонементов.

Полное расписание концертов можно увидеть на официальном сайте Московской консерватории.