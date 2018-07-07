



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 19 и 20 октября в Москве в пятый раз будет проведён международный конкурс имени Муслима Магомаева среди вокалистов. Заявки на конкурс отправляются из разных уголков мира. По словам вдовы Муслима Магомаева, народной артистки СССР, председателя жюри конкурса вокалистов Тамары Синявской, все, кто узнаёт о нашем конкурсе и о том, честь кого он назван, очень интересуются им. Это и бывшие соотечественники, и даже те, кому о конкурсе рассказывают родственники или другие музыканты. Тамара Синявская отмечает, что попасть на этот конкурс непросто, так как планка очень высокая. Народная артистка СССР подчёркивает, что далеко не каждый осмелиться принять участие в конкурсе, который носит имя известного певца Муслима Магомаева.

В настоящее время независимой конкурсной комиссией проводится отбор конкурсантов, которых допустят к очному этапу - он будет проведён 19 октября. В первый день участники конкурса должны будут исполнить классические и эстрадные произведения. Финальный этап пройдёт уже на следующий день, 20 октября, на сцене "Крокус Сити Холл". В финале конкурсанты исполнят произведения из репертуара прославленного баритона. Отметим, что на сцене также расположится оркестр “Русская филармония” и маэстро Дмитрий Юровский, аккомпанировать вокалистам, которые будут соревноваться в творческом конкурсе.





Итоги конкурса будут подведены 20 октября. Победитель будет награждён золотой медалью, а также денежным призом, сумма которого составит 25 тысяч долларов. Участнику, занявшему второе место, будет вручена серебряная медаль и 15 тысяч долларов. За третье место конкурсанту будет присуждена бронзовая медаль и 10 тысяч долларов.





Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева проводится раз в два года. Принять участие могут вокалисты от 20 до 35 лет, имеющие специальное музыкальное образование или являющиеся студентами музыкальных вузов и колледжей в момент проведения творческого соревнования.



